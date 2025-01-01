Меню
Тимур Каргинов. Сольный концерт
Билеты от 1500₽
Киноафиша Тимур Каргинов. Сольный концерт

Тимур Каргинов. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Сольный концерт Тимура Каргинова в "Большевик Лофт"

Не пропустите сольный концерт талантливого исполнителя Тимура Каргинова, который пройдет в уютной атмосфере пространства "Большевик Лофт". Это мероприятие обещает стать истинным праздником для любителей качественной музыки и интересного общения.

Уникальная атмосфера и кулинарные деликатесы

Кроме захватывающего выступления, гостей ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. А чтобы сделать ваше пребывание максимально комфортным, в "Большевик Лофт" предусмотрена бесплатная парковка. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек с заказами на кухню и насладиться атмосферой события.

Подготовьтесь к вечеру

Время сбора гостей — это отличная возможность пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Не забудьте взять с собой паспорт: вход ограничен для зрителей младше 18 лет.

Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир музыки, искусства и вдохновения!

Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
21:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1500 ₽
11 января воскресенье
21:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1500 ₽
25 января воскресенье
20:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1500 ₽

