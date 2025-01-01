Тимур Каргинов. Сольный концерт

Сольный концерт Тимура Каргинова в "Большевик Лофт"

Не пропустите сольный концерт талантливого исполнителя Тимура Каргинова, который пройдет в уютной атмосфере пространства "Большевик Лофт". Это мероприятие обещает стать истинным праздником для любителей качественной музыки и интересного общения.

Уникальная атмосфера и кулинарные деликатесы

Кроме захватывающего выступления, гостей ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. А чтобы сделать ваше пребывание максимально комфортным, в "Большевик Лофт" предусмотрена бесплатная парковка. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек с заказами на кухню и насладиться атмосферой события.

Подготовьтесь к вечеру

Время сбора гостей — это отличная возможность пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Не забудьте взять с собой паспорт: вход ограничен для зрителей младше 18 лет.

Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир музыки, искусства и вдохновения!