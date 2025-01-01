Даниил Крамер. «Неюбилейный юбилей»

Даниил Крамер – универсальный пианист и аранжировщик, известный своей способностью чувствовать и сочетать различные музыкальные стили. Его концерт
Игры в джаз стал визитной карточкой, на которой артист приглашает коллег по джазовому цеху для совместного музицирования, превращая каждое выступление в захватывающий
поединок или увлекательную дискуссию на заданную музыкальную тему.
Этот вечер станет особенно эмоциональным благодаря
неюбилейному юбилею: в свой день рождения Даниил Крамер отметит 40-летие своей концертной деятельности.
Игры в джаз – это мой – поясняет артист. –
лейбл,
Это название долго рождалось и появилось не просто так. Я не джазмен, а человек из разных миров, играющий классику, джаз, рок, фанк и немного блюз.
Крамер относит себя к музыке, а не к определённому жанру.
Зрители, конечно, оценивают и сортируют музыкантов, – считает он. –
Моя коробочка неоднозначна. Я стараюсь делать джаз глубже, а не просто развлечением. Он отмечает, что джаз, в отличие от классической музыки, ещё молод, и у него есть большое будущее.
Играюсь в джаз, но очень серьезно, – говорит музыкант, подчеркивая, что стремится представить джаз на новом уровне.
Программа концерта будет рождаться в джазовом ключе, ориентируясь на импровизацию.
Я люблю играть старые мелодии с новой позиции, – продолжает Крамер. –
Однажды я исполнил Whisper Not Бенни Голсона в баховском изложении, и после концерта автор подошел и просто чмокнул меня.
Даниил Крамер активно гастролирует за рубежом как в чисто джазовом амплуа, так и как солист с симфоническими оркестрами. Он играет с множеством европейских исполнителей и ансамблей, участвует в известных фестивалях, таких как Munchner Klaviersommer (Германия), Manly Jazz Festival (Австралия) и Baltic Jazz Festival (Финляндия).
Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 55 минут. Обратите внимание, что программа может быть изменена.