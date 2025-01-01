Меню
Даниил Крамер. «Неюбилейный юбилей»
Билеты от 700₽
Даниил Крамер. «Неюбилейный юбилей»

Даниил Крамер. «Неюбилейный юбилей»

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Даниил Крамер: уникальный вечер джаза

Даниил Крамер – универсальный пианист и аранжировщик, известный своей способностью чувствовать и сочетать различные музыкальные стили. Его концерт Игры в джаз стал визитной карточкой, на которой артист приглашает коллег по джазовому цеху для совместного музицирования, превращая каждое выступление в захватывающий поединок или увлекательную дискуссию на заданную музыкальную тему.

Неюбилейный юбилей

Этот вечер станет особенно эмоциональным благодаря неюбилейному юбилею: в свой день рождения Даниил Крамер отметит 40-летие своей концертной деятельности. Игры в джаз – это мой лейбл, – поясняет артист. – Это название долго рождалось и появилось не просто так. Я не джазмен, а человек из разных миров, играющий классику, джаз, рок, фанк и немного блюз.

Музыка без границ

Крамер относит себя к музыке, а не к определённому жанру. Зрители, конечно, оценивают и сортируют музыкантов, – считает он. – Моя коробочка неоднозначна. Я стараюсь делать джаз глубже, а не просто развлечением. Он отмечает, что джаз, в отличие от классической музыки, ещё молод, и у него есть большое будущее. Играюсь в джаз, но очень серьезно, – говорит музыкант, подчеркивая, что стремится представить джаз на новом уровне.

Импровизация в живом исполнении

Программа концерта будет рождаться в джазовом ключе, ориентируясь на импровизацию. Я люблю играть старые мелодии с новой позиции, – продолжает Крамер. – Однажды я исполнил Whisper Not Бенни Голсона в баховском изложении, и после концерта автор подошел и просто чмокнул меня.

Гастроли и международное сотрудничество

Даниил Крамер активно гастролирует за рубежом как в чисто джазовом амплуа, так и как солист с симфоническими оркестрами. Он играет с множеством европейских исполнителей и ансамблей, участвует в известных фестивалях, таких как Munchner Klaviersommer (Германия), Manly Jazz Festival (Австралия) и Baltic Jazz Festival (Финляндия).

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 55 минут. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Март
21 марта суббота
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

