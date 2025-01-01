Спектакль Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Спектакль по сказке А. С. Пушкина для семейного просмотра

Сюжет этой сказки, в русской традиции известной как «Волшебное зеркальце», «Самоглядное зеркало», Пушкин записал в Михайловском, со слов своей няни. Много лет спустя, Болдинской осенью 1833 года, появилась на свет одна из самых поэтичных литературных сказок Пушкина.

Сохранение текста и поэзия театра кукол

Авторы нашего спектакля бережно сохранили текст и соединили его с поэзией театра кукол. В спектакле примут участие куклы-маски с необычной механикой и большие планшетные куклы.

Особенности художественного оформления

Каждая кукла живет в особом архитектурном обрамлении, в своей декоративной нише, напоминая лаконичную и выразительную средневековую скульптуру. Оригинальное художественное решение спектакля, по мнению авторов, созвучно языку сказки – очень современному и одновременно передающему фольклорные традиции, старинную народную интонацию.

Музыкально-пластическая постановка

Тонкая гармония и легла в основу новой музыкально-пластической постановки нашего театра.