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Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Спектакль Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Постановка
Московский театр кукол. Камерная сцена 6+
Режиссер Наталья Пахомова
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по сказке А. С. Пушкина для семейного просмотра

Сюжет этой сказки, в русской традиции известной как «Волшебное зеркальце», «Самоглядное зеркало», Пушкин записал в Михайловском, со слов своей няни. Много лет спустя, Болдинской осенью 1833 года, появилась на свет одна из самых поэтичных литературных сказок Пушкина.

Сохранение текста и поэзия театра кукол

Авторы нашего спектакля бережно сохранили текст и соединили его с поэзией театра кукол. В спектакле примут участие куклы-маски с необычной механикой и большие планшетные куклы.

Особенности художественного оформления

Каждая кукла живет в особом архитектурном обрамлении, в своей декоративной нише, напоминая лаконичную и выразительную средневековую скульптуру. Оригинальное художественное решение спектакля, по мнению авторов, созвучно языку сказки – очень современному и одновременно передающему фольклорные традиции, старинную народную интонацию.

Музыкально-пластическая постановка

Тонкая гармония и легла в основу новой музыкально-пластической постановки нашего театра.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
17:00 от 1000 ₽

Фотографии

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