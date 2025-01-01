Спектакль Окна, улицы, подворотни

Меню
Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о музыке и жизни 60-70-х годов 

В этом спектакле звучат уличные мелодии 60-70-х годов. Эти песни по-прежнему волнуют сердца зрителей — как взрослых, так и подростков, особенно тех, кто любит старый Петербург. Воспоминания о романтических подворотнях и прямых линиях Васильевского острова оживают с каждой нотой.

Ненавязчивое общение с героями

Приходите на наш спектакль, и вы окажетесь в компании, где уличные песни под гитару помогут развеять страх и грусть. История жизни героинь спектакля откликнется в сердцах зрителей, вызвав ассоциации с вашими хорошими знакомыми и знакомыми ситуациями.

Не упустите возможность

Это не просто спектакль — это встреча с музыкой, которая объединяет поколения. Вы сможете насладиться атмосферой уличного Петербурга и открыть для себя новые грани известных мелодий. Приходите и разделите с нами этот вечер!

Декабрь
Февраль
18 декабря четверг
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1000 ₽
21 февраля суббота
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1000 ₽

Фотографии

Окна, улицы, подворотни Окна, улицы, подворотни Окна, улицы, подворотни Окна, улицы, подворотни

