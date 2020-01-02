Спектакль Звериные истории «Бис»

«Звериные истории» – спектакль, полный откровений

Первая постановка пьесы американского драматурга Дона Нигро в Санкт-Петербурге на сцене Молодёжного театра – это уникальный театральный опыт, объединяющий в себе философию, юмор и горькую иронию.

Семён Спивак, режиссёр постановки, говорит о пьесе: «Дон Нигро через образы животных описал человеческие отношения – искренне, без прикрас. Безумие, одиночество, страх, любовь и сомнение – всё это про нас. Гармония достигается через баланс между грустью и юмором, и этот баланс мы постарались сохранить в спектакле».

Пьеса и её смысл

«Звериные истории» – это сборник из одиннадцати коротких пьес, где героями выступают животные: утконосы, кошки, бурундуки, мыши, индюшки и другие. Их монологи, наполненные откровенностью, происходят на пустынном пляже, заброшенном после окончания лета. Это место становится идеальной площадкой для философских размышлений о жизни, одиночестве и поиске смысла.

Американский драматург Дон Нигро через образы животных исследует глубину человеческих эмоций. Его слова пронизывают: «Я всегда ладил с животными лучше, чем с людьми… Собака или кошка, по моему мнению, обладают разумом и эмоциями не меньше, чем человек. Если кто-то думает иначе, это говорит о его собственной душевной пустоте».

Формат постановки

Семён Спивак решил необычно подойти к реализации пьесы. Вместо традиционного распределения ролей он создал две группы актёров – «Браво» и «Бис». Каждая группа интерпретирует часть пьес по-своему, меняя акценты и создавая уникальные образы.

Режиссёр объясняет: «Мы играем пять пьес в неизменной интерпретации, а ещё пять – с разными подходами. Так вы видите новых героев: другую Кошку, других Попугаев, другую Мышь. Это два абсолютно разных спектакля. Чтобы увидеть полную картину, стоит посмотреть оба варианта».

Почему стоит посмотреть?

Спектакль раскрывает глубину человеческих эмоций через образы животных.

Две группы актёров создают разные интерпретации пьес, что делает постановку уникальной.

Это философская, тонкая и трогательная история, наполненная юмором и драмой.

«Звериные истории» – это больше, чем спектакль. Это зеркало, в котором каждый зритель увидит отражение своих чувств и мыслей.