Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звериные истории «Бис»
Киноафиша Звериные истории «Бис»

Спектакль Звериные истории «Бис»

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Звериные истории» – спектакль, полный откровений

Первая постановка пьесы американского драматурга Дона Нигро в Санкт-Петербурге на сцене Молодёжного театра – это уникальный театральный опыт, объединяющий в себе философию, юмор и горькую иронию.

Семён Спивак, режиссёр постановки, говорит о пьесе: «Дон Нигро через образы животных описал человеческие отношения – искренне, без прикрас. Безумие, одиночество, страх, любовь и сомнение – всё это про нас. Гармония достигается через баланс между грустью и юмором, и этот баланс мы постарались сохранить в спектакле».

Пьеса и её смысл

«Звериные истории» – это сборник из одиннадцати коротких пьес, где героями выступают животные: утконосы, кошки, бурундуки, мыши, индюшки и другие. Их монологи, наполненные откровенностью, происходят на пустынном пляже, заброшенном после окончания лета. Это место становится идеальной площадкой для философских размышлений о жизни, одиночестве и поиске смысла.

Американский драматург Дон Нигро через образы животных исследует глубину человеческих эмоций. Его слова пронизывают: «Я всегда ладил с животными лучше, чем с людьми… Собака или кошка, по моему мнению, обладают разумом и эмоциями не меньше, чем человек. Если кто-то думает иначе, это говорит о его собственной душевной пустоте».

Формат постановки

Семён Спивак решил необычно подойти к реализации пьесы. Вместо традиционного распределения ролей он создал две группы актёров – «Браво» и «Бис». Каждая группа интерпретирует часть пьес по-своему, меняя акценты и создавая уникальные образы.

Режиссёр объясняет: «Мы играем пять пьес в неизменной интерпретации, а ещё пять – с разными подходами. Так вы видите новых героев: другую Кошку, других Попугаев, другую Мышь. Это два абсолютно разных спектакля. Чтобы увидеть полную картину, стоит посмотреть оба варианта».

Почему стоит посмотреть?

  • Спектакль раскрывает глубину человеческих эмоций через образы животных.
  • Две группы актёров создают разные интерпретации пьес, что делает постановку уникальной.
  • Это философская, тонкая и трогательная история, наполненная юмором и драмой.

«Звериные истории» – это больше, чем спектакль. Это зеркало, в котором каждый зритель увидит отражение своих чувств и мыслей.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Ярослав Соколов
Константин Дунаевский
Алиса Варова
Алексей Одинг
Юлия Шубарева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Звериные истории «Бис»

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
20 ноября в 19:00 Легенда
Билеты
Шерлок Холмс
6+
Детский
Шерлок Холмс
24 августа в 12:00 Dreamville
от 1100 ₽
Бэби-утро в Волшебной миле
0+
Детский Интерактивный
Бэби-утро в Волшебной миле
24 июля в 10:30 Волшебная миля
от 400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше