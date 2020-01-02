Спектакль Звериные истории «Бис»

Первая постановка пьесы американского драматурга Дона Нигро в Санкт-Петербурге на сцене Молодёжного театра – это уникальный театральный опыт, объединяющий в себе философию, юмор и горькую иронию.
Семён Спивак, режиссёр постановки, говорит о пьесе: «Дон Нигро через образы животных описал человеческие отношения – искренне, без прикрас. Безумие, одиночество, страх, любовь и сомнение – всё это про нас. Гармония достигается через баланс между грустью и юмором, и этот баланс мы постарались сохранить в спектакле».
«Звериные истории» – это сборник из одиннадцати коротких пьес, где героями выступают животные: утконосы, кошки, бурундуки, мыши, индюшки и другие. Их монологи, наполненные откровенностью, происходят на пустынном пляже, заброшенном после окончания лета. Это место становится идеальной площадкой для философских размышлений о жизни, одиночестве и поиске смысла.
Американский драматург Дон Нигро через образы животных исследует глубину человеческих эмоций. Его слова пронизывают: «Я всегда ладил с животными лучше, чем с людьми… Собака или кошка, по моему мнению, обладают разумом и эмоциями не меньше, чем человек. Если кто-то думает иначе, это говорит о его собственной душевной пустоте».
Семён Спивак решил необычно подойти к реализации пьесы. Вместо традиционного распределения ролей он создал две группы актёров – «Браво» и «Бис». Каждая группа интерпретирует часть пьес по-своему, меняя акценты и создавая уникальные образы.
Режиссёр объясняет: «Мы играем пять пьес в неизменной интерпретации, а ещё пять – с разными подходами. Так вы видите новых героев: другую Кошку, других Попугаев, другую Мышь. Это два абсолютно разных спектакля. Чтобы увидеть полную картину, стоит посмотреть оба варианта».
«Звериные истории» – это больше, чем спектакль. Это зеркало, в котором каждый зритель увидит отражение своих чувств и мыслей.