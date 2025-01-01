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Заяц и волшебство
Билеты от 500₽
Киноафиша Заяц и волшебство

Спектакль Заяц и волшебство

Постановка
Историко-этнографический театр 6+
Режиссер Михаил Мизюков
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Сказочная премьера: «Заяц и волшебство»

Здравствуйте, дорогие театральные зрители! У нас для вас отличные новости. На сцене нашего театра вскоре состоится премьера увлекательной сказки «Заяц и волкшебство». Это история, полная неожиданных поворотов и забавных персонажей, которая погрузит вас в загадочный мир леса.

Кто есть кто в лесу?

Вы когда-нибудь задумывались, кто в лесу самый хитрый? Конечно, лиса! А самый трусливый? Заяц! Но что, если мы скажем, что все не так просто? В нашем спектакле все звери – не те, кем кажутся. Каждый персонаж скрывает свои тайны и необычные качества. В этом лесу вы встретите не только знакомых героев, но и неожиданные сюрпризы!

Секреты и смех

Погружаясь в загадочный мир сказки, вы не только сможете смеяться от души, но и задаваться вопросами о том, кто на самом деле является злым, а кто добрым. Откройте для себя истинную природу лесных обитателей и узнайте, чем закончится их приключение.

Приглашаем вас!

Не пропустите возможность увидеть спектакль «Заяц и волкшебство»! Это не просто развлечение, но и возможность провести время с семьей и друзьями в атмосфере волшебства и сказки. И помните, секреты леса лучше держать в тайне – пусть и другие зрители откроют для себя этот удивительный мир!

Ждем вас на премьере!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
12:00 от 500 ₽

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