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Приключение Федоры
Киноафиша Приключение Федоры

Спектакль Приключение Федоры

Постановка
Легенда 0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка Чуковского в театре «Легенда»

Приглашаем вас на яркое музыкальное приключение «Приключение Федоры», которое обещает принести море положительных эмоций и смеха! Этот спектакль создан для зрителей всех возрастов, как для детей, так и для взрослых, и погружает в мир фантастических героев и захватывающих приключений.

Легкость и ирония текста Чуковского

В основе спектакля — текст Корнея Чуковского, который легко воспринимается детьми благодаря своей простоте и иронии. При постановке мы сохранили эту легкость и сделали её ещё ярче с помощью уникальных костюмов, специально разработанных мастерской Л. Гильманова. Эти объемные и многофункциональные костюмы привносят в спектакль дополнительный визуальный эффект, удивляя маленьких зрителей.

Музыка, оживляющая сказку

Музыкальное сопровождение спектакля играет ключевую роль. Авторская музыка, написанная специально для «Приключения Федоры», придаёт постановке современное звучание и помогает создать волшебную атмосферу. Музыка не только подчёркивает характер героев и событий, но и делает сказочное повествование более объемным и захватывающим.

Приходите в театр «Легенда» и насладитесь увлекательным и красочным представлением, которое оставит только положительные впечатления!

Режиссер
Наталья Сергеева
В ролях
Мария Моркес
Олеся Чака
Анна Шмелева
Наталья Сергеева
Сергей Шихалеев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
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11:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
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11:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
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