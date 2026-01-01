Classic ROCK Legends Show - URIAH HEEP Tribute с RockBox

Урядаем вечер с хард-н-хэви от Rock Box

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный музыкальному наследию группы Uriah Heep, которая удостоилась титула Living Rock Legend по версии журнала Classic Rock и вошла в Зал Славы Рок-н-Ролла. Эта британская легенда хард-н-хэви и прог-рока завоевала сердца многих поклонников, и московская группа Rock Box организует дань уважения ей.

На вечере будут представлены кавер-версии хитов, созданных не только легендарными музыкантами, такими как Дэвид Байрон, Кен Хенсли, Гэри Тэйн, Ли Керслейк и Джон Лоутон, но и насчитывающими свежие композиции ныне действующих участников английской группы.

Не упустите возможность провести субботний вечер в компании друзей и любителей качественной музыки. Ждем вас в самом сердце города, в знаменитом музыкальном клубе Ритм-Блюз Кафе!