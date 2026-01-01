Концерт Андрея Державина в ресторане «Petter»

В ресторане «Petter» состоится концерт Андрея Державина — известного советского и российского музыканта, певца и композитора. Его песни, такие как «Брат ты мне или не брат...», «Катя-Катерина, маков цвет...», «Не плачь, Алиса, ты стала взрослой...», «Журавлиный крик в осеннем небе тает...» и «Чужая свадьба...», стали настоящими народными хитами и олицетворяют воспоминания об эпохе 1990-х и начала 2000-х годов.

Андрей Державин в своем творчестве соединяет личные переживания и общественные настроения, благодаря чему его песни находят отклик у слушателей. Каждый из нас наверняка напевал хотя бы одну из его мелодий, которые связаны с множеством жизненных историй и чувств.

Приглашаем вас на концерт, где вы сможете насладиться незабываемой атмосферой и устроить «праздник вчерашних детей», как поется в одной из самых популярных его песен «Не плачь, Алиса».