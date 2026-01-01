Оповещения от Киноафиши
Classic Rock Legends Show - Ozzy/Black Sabbath Tribute Night
Билеты от 0₽
Classic Rock Legends Show - Ozzy/Black Sabbath Tribute Night

18+
Возраст 18+
Концерт в Ритм Блюз Кафе: дань уважения Оззи Осборну

Великий и Ужасный Князь Тьмы Оззи Осборн покинул наш мир, оставив за собой наследие, которое продолжает вдохновлять поклонников рок-музыки. Мы приглашаем вас на уникальный концерт группы «Sabbath INSIDE», который пройдет в легендарном Ритм Блюз Кафе. Это событие посвящено памяти Оззи Осборна и его вкладу в историю рока.

На концерте прозвучит множество хитов, охватывающих все этапы творчества Black Sabbath, включая сольные работы самого Осборна. Группа представляет собой коллектив талантливых московских музыкантов:

  • Александр Юров — вокал
  • Артем Воинов — гитара
  • Антон Мусин — бас-гитара
  • Виктория Зайкина — клавиши
  • Артур Покровский — барабаны

Black Sabbath считаются основателями жанра хэви-метал и настоящими монстрами хард-н-хэви. Их вклад в сокровищницу рок-музыки сложно переоценить, и этот концерт станет прекрасной возможностью вспомнить об их великих достижениях.

Не упустите шанс почтить память Оззи Осборна и насладиться живым исполнением классических рок-хитов в компании единомышленников. Присоединяйтесь к нам и станьте частью этого незабываемого ночного события!

Купить билет на концерт Classic Rock Legends Show - Ozzy/Black Sabbath Tribute Night

Апрель
11 апреля суббота
18:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2

