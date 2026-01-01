Classic Rock Legends Show. The Heritage Warriors. Masters of Rock

Classic ROCK Legends. Уникальное рок-шоу

Группа The Heritage Warriors представит свое уникальное шоу «Classic ROCK Legends». Это выступление обещает стать настоящим событием для любителей классического рока.

Программа

«Masters of Rock» предлагает авторское прочтение золотых хитов классического рока 60–70-х годов. Зрителей ждёт качественное исполнение узнаваемых и любимых мелодий.

Репертуар

В программе звучат композиции легендарных групп, таких как Queen, AC/DC, Creedence, Nazareth, Pink Floyd, Dire Straits и многих других. Эти музыканты изменили мир рока и оставили свой неизгладимый след в истории музыки.

Не упустите возможность насладиться незабываемыми хитами в исполнении талантливых музыкантов. Это шоу станет праздником для всех поклонников классического рока!