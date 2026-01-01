Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Проект Afro-Dite (Ямайка-Россия)
Билеты от 1000₽
Киноафиша Проект Afro-Dite (Ямайка-Россия)

Проект Afro-Dite (Ямайка-Россия)

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте

Ямайско-Российский проект Afro-Dite в Ритм Блюз Кафе

В «Ритм Блюз Кафе» пройдёт спектакль «Проект Afro-Dite (Ямайка-Россия)». Несмотря на отсутствие подтверждённых сведений о его сюжете и жанре в доступных источниках, это событие обещает стать интересным для тех, кто желает расширить свои горизонты и узнать больше о культурном обмене между Ямайкой и Россией.

Музыка Afro-Dite

Проект Afro-Dite представляет собой уникальное сочетание мировых хитов ямайской музыки и современных композиций в стилях soul, reggae и dub. Аутентичный вокал, мелодичное электропиано, проникновенный контрабас и ритмичная перкуссия создают атмосферу, в которую хочется погрузиться. За кажущейся неторопливостью и лёгкостью скрывается мощная энергия, способная завести даже самого критичного слушателя.

Angelique — звезда вечера

Главной героиней вечера станет молодая и талантливая вокалистка из Ямайки Angelique. Она успешно сочетает разные музыкальные жанры, но особенно известна исполнением регги — музыки своей родины. Angelique выступала совместно с такими знаменитыми артистами, как Дэмиен Марли, сын легендарного Боба Марли, и Лу Грэмм, американским певцом, известным по группе «Foreigner». На своих концертах Angelique и «Afro-Dite» создают тёплую атмосферу, наполняя пространство звуками Карибского моря и вечерних пляжей Флориды и Калифорнии.

Состав группы

  • Angelique - вокал
  • Антон Ильин - клавишные
  • Андрей Капустин - контрабас
  • Михаил Данилов - перкуссия, ударные, бэк-вокал, конферанс

Не упустите редкий шанс услышать по-настоящему аутентичную музыку в российской столице. Приходите на «Проект Afro-Dite» — это будет незабываемо!

Купить билет на концерт Проект Afro-Dite (Ямайка-Россия)

Помощь с билетами
Октябрь
22 октября четверг
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1000 ₽

Фотографии

Проект Afro-Dite (Ямайка-Россия)

В ближайшие дни

Летний вечер в стиле Классики и Джаза
18+
Классическая музыка Джаз Неоклассика

Летний вечер в стиле Классики и Джаза

21 августа в 20:00 Дом винтажной музыки
от 1000 ₽
Вивальди. Времена года
0+
Классическая музыка

Вивальди. Времена года

31 октября в 13:00 Дом музыки
от 700 ₽
Фестиваль РНО. Ф. Безносиков, ID2
12+
Классическая музыка

Фестиваль РНО. Ф. Безносиков, ID2

23 сентября в 19:00 Концертный зал им. Чайковского
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше