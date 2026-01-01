Ямайско-Российский проект Afro-Dite в Ритм Блюз Кафе

В «Ритм Блюз Кафе» пройдёт спектакль «Проект Afro-Dite (Ямайка-Россия)». Несмотря на отсутствие подтверждённых сведений о его сюжете и жанре в доступных источниках, это событие обещает стать интересным для тех, кто желает расширить свои горизонты и узнать больше о культурном обмене между Ямайкой и Россией.

Музыка Afro-Dite

Проект Afro-Dite представляет собой уникальное сочетание мировых хитов ямайской музыки и современных композиций в стилях soul, reggae и dub. Аутентичный вокал, мелодичное электропиано, проникновенный контрабас и ритмичная перкуссия создают атмосферу, в которую хочется погрузиться. За кажущейся неторопливостью и лёгкостью скрывается мощная энергия, способная завести даже самого критичного слушателя.

Angelique — звезда вечера

Главной героиней вечера станет молодая и талантливая вокалистка из Ямайки Angelique. Она успешно сочетает разные музыкальные жанры, но особенно известна исполнением регги — музыки своей родины. Angelique выступала совместно с такими знаменитыми артистами, как Дэмиен Марли, сын легендарного Боба Марли, и Лу Грэмм, американским певцом, известным по группе «Foreigner». На своих концертах Angelique и «Afro-Dite» создают тёплую атмосферу, наполняя пространство звуками Карибского моря и вечерних пляжей Флориды и Калифорнии.

Состав группы

Angelique - вокал

Антон Ильин - клавишные

Андрей Капустин - контрабас

Михаил Данилов - перкуссия, ударные, бэк-вокал, конферанс

Не упустите редкий шанс услышать по-настоящему аутентичную музыку в российской столице. Приходите на «Проект Afro-Dite» — это будет незабываемо!