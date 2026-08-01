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Цифровое шоу Игровая Вселенная
Билеты от 900₽
Киноафиша Цифровое шоу Игровая Вселенная

Цифровое шоу Игровая Вселенная

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Билеты от 900₽

О выставке

Играйте по новым правилам: интерактивное шоу «Игровая вселенная 3000»

Иммерсивное арт-пространство «Люминар» с гордостью представляет новое мультимедийное шоу «Игровая вселенная 3000» (Gameverse 3000). Этот захватывающий проект был создан в сотрудничестве с популярной дизайн-студией Radugadesign и посвящён эволюции видеоигр и прогрессу в области компьютерной графики.

От классики до современности

«Игровая вселенная 3000» предлагает зрителям уникальную возможность пройти через ключевые этапы истории видеоигр. Шоу погружает в озаряемый творческими визуальными решениями мир, демонстрируя развитие игровых эпох — от пиксельной 8-битной эстетики до высокодетализированных 3D-мира. Глядя на мультимедийные инсталляции, можно будет заметить знаковые аспекты дизайна, которым мы обязаны лучшим разработчикам.

Интерактивность в каждом шаге

Это не просто зрелище — это масштабная интерактивная среда, вовлекающая людей всех возрастов. Каждый гость становится не просто наблюдателем, а главным героем игры. С помощью инновационных технологий и визуальных эффектов история гейминга оживает на глазах, а участники могут взаимодействовать с элементами шоу, что делает его доступным и увлекательным для всех.

Если вы интересуетесь историей видеоигр и любите интерактивные арт-проекты, «Игровая вселенная 3000» станет для вас настоящим открытием. Открывайте для себя удивительный мир игр и ощущайте себя в качестве создателя и участника события!

Купить билет на выставка Цифровое шоу Игровая Вселенная

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Август
20 августа четверг
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
21 августа пятница
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 1200 ₽
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 1200 ₽
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
22 августа суббота
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 1200 ₽
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 1200 ₽
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
23 августа воскресенье
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 1200 ₽
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 1200 ₽
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
24 августа понедельник
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
25 августа вторник
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
26 августа среда
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
27 августа четверг
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
28 августа пятница
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 1200 ₽
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 1200 ₽
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
29 августа суббота
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 1200 ₽
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 1200 ₽
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
30 августа воскресенье
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 1200 ₽
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 1200 ₽
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
31 августа понедельник
10:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
13:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
14:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽
18:00
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 900 ₽

Фотографии

Цифровое шоу Игровая Вселенная Цифровое шоу Игровая Вселенная Цифровое шоу Игровая Вселенная Цифровое шоу Игровая Вселенная Цифровое шоу Игровая Вселенная Цифровое шоу Игровая Вселенная Цифровое шоу Игровая Вселенная Цифровое шоу Игровая Вселенная

В ближайшие дни

Посещение экспозиции «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского»
0+
Декоративно-прикладные Исторические выставки Фотография Графика Классическое искусство

Посещение экспозиции «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского»

19 августа в 13:00 Творческая мастерская театрального художника Боровского
Билеты
Открытое хранение
18+
Современное искусство

Открытое хранение

19 августа в 11:00 Музей современного искусства «Гараж»
от 600 ₽
Мастер-класс «Вселенная в коробочке» (для подростков 11-15 лет)
6+
Мастер-класс

Мастер-класс «Вселенная в коробочке» (для подростков 11-15 лет)

22 августа в 17:00 Творческая мастерская театрального художника Боровского
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