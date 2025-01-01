Меню
Открытое хранение

Открытое хранение в Музее современного искусства «Гараж»

Открытое хранение — это уникальное пространство, где зрители могут познакомиться с художественной коллекцией Музея современного искусства «Гараж». Коллекция включает в себя произведения российских художников, созданные в 1980–2020-е годы.

Связь с архивом российского современного искусства

Собрание коллекции тесно связано с архивом российского современного искусства, который начал формироваться в 2012 году. Эта обширная исследовательская база доступна для искусствоведов и кураторов, позволяя глубже понять развитие современного искусства в России.

Представление различных художественных практик

Музей «Гараж» предлагает широкой аудитории не только ключевые имена последних десятилетий, но и забытых или редко экспонируемых художников. Коллекция пополняется как существующими произведениями, так и новыми, создаваемыми по заказу музея. Эти работы можно увидеть в неэкспозиционных пространствах «Гаража», таких как атриум и кафе.

Гибкость системы хранения

Открытое хранение не является постоянной экспозицией, а представляет собой гибкую структуру, в которой искусство показывает себя волнообразно. Ячейки обновляются в разное время, что дает возможность представлять различные художественные практики и подходы. В открытом хранении можно найти не только отдельные произведения, но и тематические секции, посвященные деятельности различных художников и институций, а также книгам художников.

Программа 2025 года

В 2025 году программа открытого хранения будет сосредоточена на показе перформанса, видео, цифрового искусства и инсталляции. Это отражает исследовательский интерес музея к сохранению и изучению неконвенциональных художественных практик.

Доступность и публичная программа

Открытое хранение доступно для самостоятельного посещения, также организуются экскурсии и медиаторские туры. В рамках инклюзивной программы Музея проходит обширная публичная программа, включая лекционные циклы, занятия для детей и многое другое.

