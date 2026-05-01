Аудиоспектакль-променад «Вахтангов. Путь к Турандот»

Представляем одну из самых необычных премьер 100-го сезона — аудиоспектакль-променад «Вахтангов. Путь к Турандот». Это уникальное событие разработано таким образом, что каждая реплика героев произносится в определенных местах театральной Москвы. Маршрут начинается у фонтана перед Большим театром и заканчивается на Арбате, у Театра Вахтангова.

История и атмосфера

Во время экскурсии зрители смогут насладиться прогулкой к зданию Театра имени Евгения Вахтангова на Арбате, а также ознакомиться с архитектурными и историческими достопримечательностями, связанными с театром. Гиды поделятся интересными фактами о постановке спектакля «Принцесса Турандот», архитектуре театра и выдающихся деятелях, таких как Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович-Данченко, Михаил Чехов и другие.

Режиссёр Владимр Бельдиян отметил: «Вахтангов присутствует в нашем театре, он среди нас, я это ощущаю. Наш театр держится на очень прочном фундаменте — это любовь к отцу-основателю. Пусть словесно. Но слова материальны. Ни в одном театре так часто не повторяются имя своего основателя, как у нас». Это подчёркивает важность и наследие Вахтангова в современном театральном искусстве.

Практическая информация

Аудиоспектакль-променад «Вахтангов. Путь к Турандот» начинается на Театральной площади. Сотрудники Театра Вахтангова будут ждать вас у фонтана возле Большого театра.

Рекомендуем приходить за 15 минут до времени, указанного в билете. Важно учитывать, что пешая прогулка по театральной Москве займет около 2 часов, поэтому выбирайте удобную обувь.

Внимание! При себе необходимо иметь паспорт, данные которого были указаны при покупке билета. К сожалению, при отсутствии паспорта мы не сможем допустить вас к участию в аудиоспектакле-променаде.