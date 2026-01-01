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Чулпан Юсупова
Киноафиша Чулпан Юсупова

Чулпан Юсупова

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Чулпан Юсуповой: эстетика татарской эстрады

Заслуженная артистка Республики Татарстан, Чулпан Юсупова, приглашает вас на свой концерт. Это концептуальное представление обещает продемонстрировать всю красоту и многогранность татарской эстрады.

В программе концерта звучат произведения выдающихся татарских композиторов и исполнителей. Вы сможете насладиться мелодиями, которые охватывают богатое музыкальное наследие региона.

Творческая атмосфера

Концерт будет сопровождаться мультимедийными декорациями и профессиональным живым звуком. Яркие образы и визуальные эффекты создадут неповторимую атмосферу, сделав вечер незабываемым.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление и прикоснуться к культуре Татарстана через музыку!

Купить билет на концерт Чулпан Юсупова

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