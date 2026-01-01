Дела поважнее. Все хиты и презентация нового альбома

Презентация нового альбома группы «Дела Поважнее» в Уфе

Группа «Дела Поважнее» впервые представит свой концерт в Уфе! Этот молодёжный коллектив, который вырос из проекта «Пёсики», ищет надежду в повседневности и выражает её в своём творчестве. С момента своего образования в 2016 году группа, состоящая из студентов МГУ, успела завоевать сердца слушателей, сочетая бодрый поп-панк с меланхоличным мидвест-эмо.

В 2019 году «Пёсики» трансформировались в «Дела Поважнее» и выпустили свой первый альбом под названием «Синдром Самозванца». С этого момента их песни стали темой разговоров на различных музыкальных фестивалях, включая Motherland, «Летник», «Пикник Афиши» и «День Физика». Осенью 2025 года группа провела тур по городам Китая, продемонстрировав своё творчество международной аудитории.

Группа не только создатели музыкальных хитов, но и активно работают над новыми проектами. Их сингл «Пятница» достиг более 12 миллионов прослушиваний, а трек «Февраль» стал одним из лидеров на обложке плейлиста «Герои русского инди».

9 октября группа готовится к релизу своего нового альбома — это второй альбом с 2019 года. Презентация альбома в Уфе состоится 31 октября в MusicHall27. Не упустите возможность стать частью музыкального события и увидеть один из самых ярких современных коллективов!