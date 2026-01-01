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Дела поважнее. Все хиты и презентация нового альбома
Киноафиша Дела поважнее. Все хиты и презентация нового альбома

Дела поважнее. Все хиты и презентация нового альбома

16+
Возраст 16+

О концерте

Презентация нового альбома группы «Дела Поважнее» в Уфе

Группа «Дела Поважнее» впервые представит свой концерт в Уфе! Этот молодёжный коллектив, который вырос из проекта «Пёсики», ищет надежду в повседневности и выражает её в своём творчестве. С момента своего образования в 2016 году группа, состоящая из студентов МГУ, успела завоевать сердца слушателей, сочетая бодрый поп-панк с меланхоличным мидвест-эмо.

В 2019 году «Пёсики» трансформировались в «Дела Поважнее» и выпустили свой первый альбом под названием «Синдром Самозванца». С этого момента их песни стали темой разговоров на различных музыкальных фестивалях, включая Motherland, «Летник», «Пикник Афиши» и «День Физика». Осенью 2025 года группа провела тур по городам Китая, продемонстрировав своё творчество международной аудитории.

Группа не только создатели музыкальных хитов, но и активно работают над новыми проектами. Их сингл «Пятница» достиг более 12 миллионов прослушиваний, а трек «Февраль» стал одним из лидеров на обложке плейлиста «Герои русского инди».

9 октября группа готовится к релизу своего нового альбома — это второй альбом с 2019 года. Презентация альбома в Уфе состоится 31 октября в MusicHall27. Не упустите возможность стать частью музыкального события и увидеть один из самых ярких современных коллективов!

Купить билет на концерт Дела поважнее. Все хиты и презентация нового альбома

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
31 октября суббота
19:00
Клуб 27 Уфа, Кирова, 27
от 800 ₽
1 ноября воскресенье
18:00
Корчма «Пристанище» Екатеринбург, Бебеля, 124
от 800 ₽
3 ноября вторник
18:00
The Rooks Новосибирск, Коммунистическая, 45
от 800 ₽

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