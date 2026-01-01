Оповещения от Киноафиши
Chuck Berry Tribute Night: The Boneshakers
Chuck Berry Tribute Night: The Boneshakers

Возраст 18+
О концерте

Концерт-посвящение Чаку Берри

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный легенде рок-н-ролла Чаку Берри. Этот выдающийся музыкант, известный как «Отец рок-н-ролла», оставил неизгладимый след в музыкальной культуре. Его хиты, такие как Johnny B. Goode, стали классикой и были исполнены множеством артистов, включая The Beatles и Rolling Stones.

Программа концерта

В концерте прозвучат самые яркие композиции Чака Берри, а также хиты его друзей и коллег по рок-н-роллу, таких как Литтл Ричард, Фэтс Домино и Бо Диддли. Это будет незабываемый вечер, где каждый сможет насладиться энергией и ритмом рок-н-ролла.

Музыканты на сцене

На сцену выйдут одни из лучших музыкантов Москвы. Среди них:

  • Вадим Иващенко (гитара, вокал) — виртуозный гитарист и мастер импровизации, добро пожаловать на московскую блюзовую и рок-н-ролльную сцену.
  • Юрий Горелов (бас)
  • Антон Ильин (клавишные)
  • Кирилл Демахин (саксофон)
  • Антон Лукьянчук (барабаны)

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться магией рок-н-ролла!

Май
1 мая пятница
19:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2

