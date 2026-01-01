Chuck Berry Tribute Night: The Boneshakers

Концерт-посвящение Чаку Берри

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный легенде рок-н-ролла Чаку Берри. Этот выдающийся музыкант, известный как «Отец рок-н-ролла», оставил неизгладимый след в музыкальной культуре. Его хиты, такие как Johnny B. Goode, стали классикой и были исполнены множеством артистов, включая The Beatles и Rolling Stones.

Программа концерта

В концерте прозвучат самые яркие композиции Чака Берри, а также хиты его друзей и коллег по рок-н-роллу, таких как Литтл Ричард, Фэтс Домино и Бо Диддли. Это будет незабываемый вечер, где каждый сможет насладиться энергией и ритмом рок-н-ролла.

Музыканты на сцене

На сцену выйдут одни из лучших музыкантов Москвы. Среди них:

Вадим Иващенко (гитара, вокал) — виртуозный гитарист и мастер импровизации, добро пожаловать на московскую блюзовую и рок-н-ролльную сцену.

(гитара, вокал) — виртуозный гитарист и мастер импровизации, добро пожаловать на московскую блюзовую и рок-н-ролльную сцену. Юрий Горелов (бас)

(бас) Антон Ильин (клавишные)

(клавишные) Кирилл Демахин (саксофон)

(саксофон) Антон Лукьянчук (барабаны)

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться магией рок-н-ролла!