Литературно-музыкальная программа «Ноктюрн на двоих» в Арт-кафе театра Вахтангова

В Арт-кафе театра Вахтангова пройдёт литературно-музыкальная программа с писательницей Екатериной Рождественской и актёром Евгением Волковым. В центре сюжета — истории любви поэтов ХХ века, такие как Цветаева и Эфрон, Евтушенко и Ахмадулина, Высоцкий и Влади, Рождественский и Киреева.

Удивительные истории любви

В программе «Ноктюрн на двоих» Екатерина Рождественская поделится фактами из биографий известных поэтических пар, а Евгений Волков прочитает стихи и исполнит песни, которые станут отражением их отношений.

Четыре пары выдающихся творцов, четыре пары трепетных сердец:

Марина Цветаева и Сергей Эфрон

Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина

Владимир Высоцкий и Сара Влади

Роберт Рождественский и Ирина Киреева

Исполнители программы

Екатерина Рождественская — старшая дочь поэта Роберта Рождественского, член Союза писателей, фотограф, журналист и дизайнер. Она расскажет об этих удивительных историях любви.

Евгений Волков — актёр театра и кино, а также музыкант, который познакомит зрителей с мировоззрением и чувствами поэтов через их творчество.

Программа порадует любителей поэзии и истории любви, предлагая уникальную возможность познакомиться с чувственными произведениями и их авторами в формате, который запомнится надолго.