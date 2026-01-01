Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ноктюрн на двоих

Ноктюрн на двоих

16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте

Литературно-музыкальная программа «Ноктюрн на двоих» в Арт-кафе театра Вахтангова

В Арт-кафе театра Вахтангова пройдёт литературно-музыкальная программа с писательницей Екатериной Рождественской и актёром Евгением Волковым. В центре сюжета — истории любви поэтов ХХ века, такие как Цветаева и Эфрон, Евтушенко и Ахмадулина, Высоцкий и Влади, Рождественский и Киреева.

Удивительные истории любви

В программе «Ноктюрн на двоих» Екатерина Рождественская поделится фактами из биографий известных поэтических пар, а Евгений Волков прочитает стихи и исполнит песни, которые станут отражением их отношений.

Четыре пары выдающихся творцов, четыре пары трепетных сердец:

  • Марина Цветаева и Сергей Эфрон
  • Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина
  • Владимир Высоцкий и Сара Влади
  • Роберт Рождественский и Ирина Киреева

Исполнители программы

Екатерина Рождественская — старшая дочь поэта Роберта Рождественского, член Союза писателей, фотограф, журналист и дизайнер. Она расскажет об этих удивительных историях любви.

Евгений Волков — актёр театра и кино, а также музыкант, который познакомит зрителей с мировоззрением и чувствами поэтов через их творчество.

Программа порадует любителей поэзии и истории любви, предлагая уникальную возможность познакомиться с чувственными произведениями и их авторами в формате, который запомнится надолго.

Апрель
29 апреля среда
20:00
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
от 3500 ₽

