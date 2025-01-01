Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Christmas CHIC
Киноафиша Christmas CHIC

Christmas CHIC

18+
Возраст 18+

О концерте

Новогоднее шоу «Christmas CHIC» в Cabaret Chic

Приглашаем вас на незабываемое новогоднее шоу «Christmas CHIC», где сбудутся самые заветные мечты! Это мероприятие обещает быть ярким и запоминающимся, с участием талантливых исполнителей, которые подарят зрителям атмосферу настоящего праздника.

Что вас ждет на шоу?

В программе представлены захватывающие танцы, искрометный юмор и чувства, наполненные любовью в изысканном рождественском интерьере Cabaret Chic. Каждое выступление создано для того, чтобы запомниться надолго и подарить незабываемые эмоции.

Организатор и атмосфера

Cabaret Chic, известный своими яркими шоу, снова удивляет публику. Удобный бар и впечатляющее количество стройных тел на сцене создадут атмосферу уюта и праздника. Это отличная возможность насладиться новогодним вечером в компании единомышленников.

Для кого это мероприятие?

Шоу будет особенно интересно любителям поп-музыки и тем, кто ищет яркие впечатления. Не упустите шанс стать частью этого эксклюзивного действия и зарядиться праздничным настроением!

Купить билет на концерт Christmas CHIC

Помощь с билетами
В других городах
Январь
7 января среда
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
18+
Танцевальный Живая музыка
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
17 января в 19:00 Благородная гниль
от 4700 ₽
Концерт в соборе «Вечер в Италии при свечах»
6+
Живая музыка
Концерт в соборе «Вечер в Италии при свечах»
12 декабря в 20:00 Яани Кирик
от 1300 ₽
Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells
6+
Классическая музыка
Магия свечей. От Вивальди до Jingle Bells
5 января в 21:30 Особняк Серебрякова
от 1900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше