Киноафиша Урок практического театроведения

Урок практического театроведения

Постановка
Мариинский-2 6+
Возраст 6+

О концерте

Урок практического театроведения для школьников в рамках XI фестиваля «Детские дни в Петербурге»

Приглашаем учащихся 5–9 классов на уникальную культурно-познавательную программу «Урок практического театроведения». Этот проект позволит молодым зрителям погрузиться в увлекательный мир оперы и балета, а также узнать много интересного о Мариинском театре.

Этапы программы

Программа состоит из трех этапов:

  1. Вводная лекция: Участники узнают ключевые моменты истории Мариинского театра и жанровые особенности оперы и балета. Лекция отвечает на важные вопросы:
    • Когда возникли и как развивались опера и балет?
    • Каковы артистические силы, участвующие в создании спектакля?
    • Как взаимодействуют персонажи оперы или балета?
    • Как музыкальные средства помогают развивать сюжет и передавать эмоции?
    • Как создается художественное оформление спектакля?
  2. Экскурсия: Учащиеся посетят закулисье театра, где хранятся нотные издания, декорации, реквизит и костюмы. Они увидят репетиционные залы артистов балета и хора, а также сцену и зрительский зал.
  3. Творческое задание: В конце занятия участники создадут макет к музыкальному спектаклю, основанному на известных литературных произведениях, таких как «Руслан и Людмила», «Золушка» или «Щелкунчик». Для работы будут предоставлены бумага, клей, пластилин и фонарики для светового оформления.

Продолжительность программы

Общая продолжительность «Урока практического театроведения» составляет 2 часа. Это отличная возможность для детей не только узнать о театре, но и проявить свои творческие способности!

Купить билет на концерт Урок практического театроведения

Декабрь
15 декабря понедельник
12:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

