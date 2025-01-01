Урок практического театроведения для школьников в рамках XI фестиваля «Детские дни в Петербурге»
Приглашаем учащихся 5–9 классов на уникальную культурно-познавательную программу «Урок практического театроведения». Этот проект позволит молодым зрителям погрузиться в увлекательный мир оперы и балета, а также узнать много интересного о Мариинском театре.
Этапы программы
Программа состоит из трех этапов:
- Вводная лекция: Участники узнают ключевые моменты истории Мариинского театра и жанровые особенности оперы и балета. Лекция отвечает на важные вопросы:
- Когда возникли и как развивались опера и балет?
- Каковы артистические силы, участвующие в создании спектакля?
- Как взаимодействуют персонажи оперы или балета?
- Как музыкальные средства помогают развивать сюжет и передавать эмоции?
- Как создается художественное оформление спектакля?
- Экскурсия: Учащиеся посетят закулисье театра, где хранятся нотные издания, декорации, реквизит и костюмы. Они увидят репетиционные залы артистов балета и хора, а также сцену и зрительский зал.
- Творческое задание: В конце занятия участники создадут макет к музыкальному спектаклю, основанному на известных литературных произведениях, таких как «Руслан и Людмила», «Золушка» или «Щелкунчик». Для работы будут предоставлены бумага, клей, пластилин и фонарики для светового оформления.
Продолжительность программы
Общая продолжительность «Урока практического театроведения» составляет 2 часа. Это отличная возможность для детей не только узнать о театре, но и проявить свои творческие способности!