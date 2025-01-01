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Чиполлино
Билеты от 800₽
Киноафиша Чиполлино

Спектакль Чиполлино

6+
Режиссер Генрих Майоров
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Балет-сказка для всей семьи

Легендарный балет-сказка «Чиполлино», полюбившийся многим поколениям зрителей, вновь возвращается на сцену Государственного Кремлевского Дворца. Спектакль был представлен здесь еще в 1977 году и с тех пор остается любимым для всей семьи.

Искусство танца и философия сюжета
Основой сказочного действия является многогранный и философский язык танца, изысканные и воздушные переходы, легкие движения — непревзойденная хореография Генриха Майорова, удостоенного Государственной премии СССР за постановку балета. Музыка Карена Хачатуряна, члена великой музыкальной династии Хачатурянов, оживляет идеи и сюжет, создавая яркие образы, которые легко воспринимаются даже самыми юными зрителями.

Сценография и глубокая атмосфера
Потрясающая сценография Валерия Левенталя, художника-постановщика Большого театра, помогает погрузиться в атмосферу происходящего на сцене. Его работы украшают не только отечественные сцены, но и театры по всему миру, включая знаменитые оперные театры Италии — «La Scala» в Милане и «Teatro Comunale di Bologna» в Болонье.

Ценности и мораль спектакля
Спектакль «Чиполлино» — это история о командном духе, вере в лучшее и борьбе за справедливость. Постановка по мотивам произведения Джанни Родари идеально подходит для семейного просмотра и оставляет глубокие эмоции и положительные чувства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
16:00 от 800 ₽

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