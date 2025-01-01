Балет-сказка для всей семьи

Легендарный балет-сказка «Чиполлино», полюбившийся многим поколениям зрителей, вновь возвращается на сцену Государственного Кремлевского Дворца. Спектакль был представлен здесь еще в 1977 году и с тех пор остается любимым для всей семьи.

Искусство танца и философия сюжета

Основой сказочного действия является многогранный и философский язык танца, изысканные и воздушные переходы, легкие движения — непревзойденная хореография Генриха Майорова, удостоенного Государственной премии СССР за постановку балета. Музыка Карена Хачатуряна, члена великой музыкальной династии Хачатурянов, оживляет идеи и сюжет, создавая яркие образы, которые легко воспринимаются даже самыми юными зрителями.

Сценография и глубокая атмосфера

Потрясающая сценография Валерия Левенталя, художника-постановщика Большого театра, помогает погрузиться в атмосферу происходящего на сцене. Его работы украшают не только отечественные сцены, но и театры по всему миру, включая знаменитые оперные театры Италии — «La Scala» в Милане и «Teatro Comunale di Bologna» в Болонье.

Ценности и мораль спектакля

Спектакль «Чиполлино» — это история о командном духе, вере в лучшее и борьбе за справедливость. Постановка по мотивам произведения Джанни Родари идеально подходит для семейного просмотра и оставляет глубокие эмоции и положительные чувства.