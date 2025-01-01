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Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
Билеты от 500₽
Киноафиша Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки

Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Gamma Blues Jam: Вечера Блюза в Gamma More

Каждую среду в клубе Gamma More проходят незабываемые блюзовые джемы, которые станут настоящим праздником для любителей качественной музыки. Под руководством Василия Мотыльца, талантливого музыканта и опытного организатора, на сцене собираются как известные музыканты, так и просто любители блюза.

Уникальная Атмосфера

Что делает эти вечера особенными? Во-первых, это возможность для гостей клуба принять участие в джеме. Каждый желающий может выйти на сцену и сыграть с профессионалами, не зная заранее, с кем ему предстоит выступить. Это создает атмосферу спонтанности и творчества, где каждый момент может стать уникальным.

Импровизация и Новый Звук

Зрители получают возможность наблюдать за тем, как рождается музыка. Знакомые мелодии обретают новое звучание благодаря импровизациям талантливых исполнителей. Каждый джем – это новое открытие, которое радует уши истинных ценителей блюза.

Приглашаем Музыкантов и Вокалистов!

Если вы музыкант или вокалист, не упустите шанс стать частью этого уникального события. Gamma Blues Jam – это не только вечер музыки, но и возможность для самовыражения и общения с единомышленниками.

Приходите послушать настоящий спонтанный блюз в одном из лучших камерных музыкальных клубов Москвы! Мы ждем вас каждую среду в Gamma More!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 500 ₽
30 июля
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 500 ₽
6 августа
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 500 ₽
13 августа
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 500 ₽
20 августа
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 500 ₽
27 августа
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 500 ₽
3 сентября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 500 ₽
10 сентября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 500 ₽
17 сентября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 500 ₽

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