Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Честный
Киноафиша Честный

Честный

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Честный. Концерт в Подземке

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки на концерте Честного в Подземке. Это событие объединит зрителей и артистов и подарит незабываемые эмоциональные моменты.

Расписание мероприятия

  • 18:00 — Фото с артистом
  • 18:50 — Ранний вход
  • 19:00 — Общий вход
  • 20:00 — Начало концерта

Обратите внимание, что после концерта возможность фотографироваться с артистом будет недоступна, поэтому приходите вовремя, чтобы не упустить шанс запечатлеть этот момент.

Важная информация для зрителей

Администрация площадки оставляет за собой право отказать во входе в случае отсутствия паспорта или сопроводительного взрослого для несовершеннолетних без возврата денег за билет. Билеты, купленные на 24 мая, продолжают действовать, и обмен не потребуется.

Получите незабываемые впечатления от концерта, полные ярких эмоций и живой музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 20 декабря
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
20:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Стендап вечер
27 сентября в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
22 ноября в 20:30 Сплетни by Anna Asti
от 790 ₽
Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
30 августа в 20:30 Сплетни by Anna Asti
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше