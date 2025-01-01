Честный. Концерт в Подземке

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки на концерте Честного в Подземке. Это событие объединит зрителей и артистов и подарит незабываемые эмоциональные моменты.

Расписание мероприятия

18:00 — Фото с артистом

— Фото с артистом 18:50 — Ранний вход

— Ранний вход 19:00 — Общий вход

— Общий вход 20:00 — Начало концерта

Обратите внимание, что после концерта возможность фотографироваться с артистом будет недоступна, поэтому приходите вовремя, чтобы не упустить шанс запечатлеть этот момент.

Важная информация для зрителей

Администрация площадки оставляет за собой право отказать во входе в случае отсутствия паспорта или сопроводительного взрослого для несовершеннолетних без возврата денег за билет. Билеты, купленные на 24 мая, продолжают действовать, и обмен не потребуется.

Получите незабываемые впечатления от концерта, полные ярких эмоций и живой музыки!