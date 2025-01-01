Не упустите возможность погрузиться в мир музыки на концерте Честного в Подземке. Это событие объединит зрителей и артистов и подарит незабываемые эмоциональные моменты.
Обратите внимание, что после концерта возможность фотографироваться с артистом будет недоступна, поэтому приходите вовремя, чтобы не упустить шанс запечатлеть этот момент.
Администрация площадки оставляет за собой право отказать во входе в случае отсутствия паспорта или сопроводительного взрослого для несовершеннолетних без возврата денег за билет. Билеты, купленные на 24 мая, продолжают действовать, и обмен не потребуется.
Получите незабываемые впечатления от концерта, полные ярких эмоций и живой музыки!