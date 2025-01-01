Меню
Arte Musicum. Планета Disney. Космическое путешествие
Билеты от 3500₽
Arte Musicum. Планета Disney. Космическое путешествие

Arte Musicum. Планета Disney. Космическое путешествие

0+
Возраст 0+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Космический концерт в Московском планетарии

Не упустите возможность стать частью уникального события для всей семьи! Московский планетарий в сотрудничестве с Artemusicum приглашает вас на потрясающий космический концерт под куполом Большого звёздного зала. Это невероятное зрелище объединит два фантастических мира: музыку из легендарных мультфильмов Disney и захватывающее космическое путешествие по далеким галактикам.

Виртуозные музыканты Imperialis Orchestra исполнят знакомые с детства хиты из таких мультшедевров, как «Холодное сердце», «Король Лев», «Анастасия», «Черный Плащ», «Мулан» и «Утиные истории». Концерт обещает погрузить вас в мир детства, радости и волшебства.

Уникальные визуальные эффекты

Космическое звучание будет дополнено захватывающей видеопроекцией на большом звёздном куполе, разработанной креативной командой Московского планетария. Уникальные съёмки с космических видеотелескопов и контент, созданный нейросетью, позволят вам увидеть удивительные графические видеоряды, созданные художниками-аниматорами Роскосмоса.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат следующие известные композиции:

  • «Love is an open door» из м/ф «Холодное сердце»
  • «Небо крыльями обнять» из м/ф «Храбрая сердцем»
  • «Song of the Sea» из м/ф «Песнь моря»
  • «На путь воина встаю» из м/ф «Мулан»
  • «Саундтрек из м/ф «Винни Пух»
  • «A Whole new World» из м/ф «Аладдин»
  • «I’ll Make a man out of you» из м/ф «Мулан»
  • «Chip’N’Dale Rescue Rangers» из м/ф «Чип и Дейл спешат на помощь»
  • «За окном опять сугробы» из м/ф «Холодное сердце»
  • «Once Upon A Dream» из м/ф «Анастасия»
  • «Песенка Себастьяна» из м/ф «Русалочка»
  • «Арабская ночь» из м/ф «Аладдин»
  • «The lion sleeps tonight» из м/ф «Король Лев»
  • «Duck tales» из м/ф «Утиные истории»
  • «Darkwing Duck Theme» из м/ф «Черный Плащ»
  • «Отпусти и забудь» из м/ф «Холодное сердце»
  • «Хакуна Матата» из м/ф «Король Лев»
  • «Epilogue» из м/ф «Холодное сердце»
  • «Can you feel the love tonight» из м/ф «Король Лев»

- Возможны изменения в программе.

Об исполнителях

Imperialis Orchestra была основана в 2015 году и за это время провела более 1500 концертов как в России, так и за границей: в Южной Африке, Австрии, Швейцарии, Чехии, Сербии и Польше. Миссия оркестра заключается в том, чтобы представить новый авторский взгляд на знакомую музыку. В их репертуаре более 2000 аранжировок и 13 концертных программ в различных жанрах, включая классику, рок, поп и джаз.

Информация о Московском планетарии

Московский планетарий — один из самых больших и старейших планетариев в России. Он был построен в 1927-1929 годах по проекту архитекторов М. О. Барща, М. И. Синявского и инженера Г. А. Зунблата. После открытия он стал единственным в стране и тринадцатым в мире. Основная цель планетария — популяризация естественнонаучных знаний. Здесь также находится обсерватория, из которой можно наблюдать различные космические объекты.

Дополнительная информация

Билет на концерт предоставляет право на бесплатное самостоятельное посещение музея Урании с 14:30. Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

30 ноября
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
15:30 от 3500 ₽

Фотографии

Arte Musicum. Планета Disney. Космическое путешествие

