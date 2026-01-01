Гастроли Владимирского драматического театра в Москве

Лучший региональный театр России и лауреат премии «Звезда театрала» представляет спектакль о поиске света и духовном прозрении человека. Эта постановка посвящена столетию выдающегося русского писателя и нашего земляка Владимира Солоухина.

Во время своего творческого пути Солоухин стал свидетелем процесса реставрации иконы: художники извлекали старинную живопись из слоев потемневшей олифы. Это событие стало для него настоящим откровением и побудило исследовать собственную жизнь, осуществляя «реставрацию души». Он искал скрытый свет, обретение которого символизирует веру.

Спектакль создан на основе произведений различного времени, стихов и автобиографических очерков. Главной содержательной основой являются рассказы «Серафима», «Варвара Ивановна» и «Девочка на урезе моря».

Длительность и возрастные ограничения

Длительность спектакля составляет 1 час 40 минут (без антракта). Рекомендуется для зрителей старше 14 лет.

Спектакль «Чёрные доски»

Это уникальное произведение стало победителем в номинации «Лучший спектакль» Национальной премии «Золотая маска» в 2025 году. Режиссер Владимир Кузнецов также был удостоен награды за «Лучшую режиссерскую работу» за спектакль «Чёрные доски». Кроме того, «Чёрные доски» получили диплом лауреата XII Международного театрального фестиваля спектаклей малых форм «CHELoBEK ТЕАТРА».

Трейлер спектакля

Не упустите возможность ознакомиться с трейлером спектакля «Чёрные доски». Он подарит вам краткое представление о составе, атмосфере и уникальной интерпретации произведения.