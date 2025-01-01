Спектакль Черное/Белое

Спектакль по роману Рубена Гальего в камерном театре Малыщицкого

Режиссёр Денис Хуснияров представляет захватывающий спектакль «Чёрное/Белое», основанный на романе Рубена Давида Гонсалес Гальего «Белое на чёрном». Этот роман, который в 2003 году получил литературную премию «Букер — Открытая Россия», погружает зрителя в мир российских приютов для людей с отклонениями в развитии.

Гальего, сам страдающий детским церебральным параличом, прошёл через систему призрения с самого младенчества. Его история полна трагедий и преодолений, от потери всего до становления известным журналистом и писателем. Роман состоит из коротких рассказов, каждый из которых представляет собой острую боль, вызванную конкретной ситуацией или разговором. Это произведение заставляет задуматься о том, как сохранить себя в нечеловеческих условиях.

Темы сочувствия и единства

По словам Дениса Хусниярова, спектакль поднимает важную тему сочувствия: «Не жалости, не понимания и даже не участия. А именно сочувствия. То есть, когда люди чувствуют что-то вместе. Чувствуют вместе радость. Чувствуют вместе горе. ЧУВСТВУЮТ вместе». Режиссёр акцентирует внимание на том, что современное общество разучилось чувствовать вместе, и призывает зрителей к единству в переживаниях.

Этот спектакль — возможность не только увидеть, но и прочувствовать важные человеческие эмоции. Время, проведенное вместе, может стать катализатором изменений в нашем восприятии мира.

Не упустите шанс стать частью этой глубокий и трогательной истории. Спектакль «Чёрное/Белое» обещает оставить глубокий след в душе каждого зрителя.