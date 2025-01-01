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Черное/Белое
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Спектакль Черное/Белое

Постановка
Камерный театр Малыщицкого 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Рубена Гальего в камерном театре Малыщицкого

Режиссёр Денис Хуснияров представляет захватывающий спектакль «Чёрное/Белое», основанный на романе Рубена Давида Гонсалес Гальего «Белое на чёрном». Этот роман, который в 2003 году получил литературную премию «Букер — Открытая Россия», погружает зрителя в мир российских приютов для людей с отклонениями в развитии.

Гальего, сам страдающий детским церебральным параличом, прошёл через систему призрения с самого младенчества. Его история полна трагедий и преодолений, от потери всего до становления известным журналистом и писателем. Роман состоит из коротких рассказов, каждый из которых представляет собой острую боль, вызванную конкретной ситуацией или разговором. Это произведение заставляет задуматься о том, как сохранить себя в нечеловеческих условиях.

Темы сочувствия и единства

По словам Дениса Хусниярова, спектакль поднимает важную тему сочувствия: «Не жалости, не понимания и даже не участия. А именно сочувствия. То есть, когда люди чувствуют что-то вместе. Чувствуют вместе радость. Чувствуют вместе горе. ЧУВСТВУЮТ вместе». Режиссёр акцентирует внимание на том, что современное общество разучилось чувствовать вместе, и призывает зрителей к единству в переживаниях.

Этот спектакль — возможность не только увидеть, но и прочувствовать важные человеческие эмоции. Время, проведенное вместе, может стать катализатором изменений в нашем восприятии мира.

Не упустите шанс стать частью этой глубокий и трогательной истории. Спектакль «Чёрное/Белое» обещает оставить глубокий след в душе каждого зрителя.

Режиссер
Денис Хуснияров
В ролях
Александр Худяков
Юлия Шишова
Анна Саклакова
Лидия Марковских
Дарья Змерзлая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
19:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
19:00 от 1500 ₽

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