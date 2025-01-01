Спектакль Бахчисарайский фонтан

Бахчисарайский фонтан: балет по произведению Пушкина в Мариинском театре

История постановки

Балет «Бахчисарайский фонтан», впервые представленный в Ленинградском театре в 1934 году, стал знаковым событием в развитии драмбалета. Это произведение, созданное до того, как Мариинский театр получил имя С.М. Кирова, знаменовало новый этап в хореографии, соединяя темы высокой литературы с реализмом нового советского искусства.

Создатели и вдохновение

Проект балета стал результатом творческого взаимодействия ключевых фигур ленинградской культурной элиты того времени: композитора и музыковеда Бориса Асафьева, режиссера Сергея Радлова, дирижера Евгения Мравинского, художницы Валентины Ходасевич, либреттиста Николая Волкова и критика Ивана Соллертинского. В центре этой творческой атмосферы оказался 27-летний хореограф Ростислав Захаров. Его дебют в большой балетной форме пришелся на постановку «Бахчисарайского фонтана», что стало значимым шагом в его карьере.

Хореография и драматургия

Вдохновленный «Письмами о танце» Новерра и вступительной статьей Соллертинского о действенности танца, Захаров перенес на балетную сцену уроки драматургии. В этом спектакле танец не был самоцелью, а служил развитию действия и созданию мизансцен. Актерская выразительность главных исполнителей, Галины Улановой и Константина Сергеева, сыграла ключевую роль в успехе постановки.

Литературная основа и новые подходы

Сюжет балета, основанный на пушкинской поэзии, стал платформой для создания нового персонажа — Вацлава, возлюбленного Марии. Этот персонаж подчеркнул контраст между миром счастья польской княжны и её татарской неволей. Захаров ввел в практику актерскую работу над ролью, способствуя тому, чтобы танцовщики стали актерами, а балет — театральным искусством.

Наследие и влияние

Постановка «Бахчисарайского фонтана» утвердила литературоцентризм как главную тенденцию в советском балете 1930-1940-х годов. Захаров и его единомышленники привили зрителям интерес к сюжетным и эмоциональным аспектам танца, заставив их задуматься о содержании спектакля. Это сделало драмбалет не просто танцевальным искусством, но и выражением глубоких человеческих чувств и историй.