Спектакль Черная бурка

Черная бурка
16+
Режиссер Казбек Джелиев
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Чёрная бурка: интересная постановка в Самарском театре драмы им. Горького

Зрители смогут насладиться яркой постановкой «Чёрная бурка», представляемой Юго-Осетинским драматическим театром им. Коста Хетагурова. Этот спектакль погружает в мир сложных человеческих переживаний, рассказывая истории о верности и предательстве, любви и долге.

Символизм и глубина

Интересной особенностью спектакля является то, что актёры перевоплощаются в образы зверей, что позволяет подчеркнуть схожесть человеческих характеров и эмоций с животным миром. Такое решение добавляет произведению особую глубину и символизм, что делает его не просто развлекательным событием, а настоящей притчей, заставляющей зрителей задуматься о важных аспектах жизни.

Язык и доступность

Спектакль будет представлен на осетинском языке с синхронным переводом, что позволит широкой аудитории глубже понять и оценить его смысл и художественные качества.

Ноябрь
10 ноября понедельник
18:30
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 300 ₽

