Спектакль Человек в футляре

Человек в футляре
Казанский ТЮЗ (временное здание) 0+
Продолжительность 60 минут
О спектакле

Человек в футляре. Трагикомедия по А.П. Чехову на сцене Казанского ТЮЗа

Трагикомедия в одном действии, основанная на одном из самых известных рассказов А.П. Чехова, погружает зрителей в мир гимназического учителя Беликова. Этот персонаж стал символом самоограничения и внутренней изоляции, загоняя себя в созидательный футляр — как физически, так и духовно.

Темы спектакля

Что произойдет с человеком, который так и не возьмет на себя смелость воспользоваться ни одним шансом в жизни? В нашем спектакле мы затрагиваем важные темы возможностей и открытий, иллюзий и потерь. История напоминает зрителям о том, как важно не бояться пробовать, ошибаться, преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом.

О Чехове и его героях

A.П. Чехов, мастер тонких психологических портретов, создает характеры, которые остаются актуальными и сегодня. Его произведения вызывают размышления о свободе выбора, страхах и надеждах человека. Спектакль предлагает зрителям возможность взглянуть на собственную жизнь через призму истории Беликова и задуматься о своих футлярах.

Июнь
18 июня четверг
18:30
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 500 ₽

