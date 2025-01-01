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Человек из Подольска
Билеты от 500₽
Киноафиша Человек из Подольска

Спектакль Человек из Подольска

Премьера спектакля по популярной пьесе Данилова
Постановка
Около дома Станиславского 16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Человек из Подольска»: новая интерпретация известной пьесы в Театре Около

Театр «Около» готов представить зрителям свою новую постановку «Человек из Подольска». Эта пьеса, ставшая одной из самых востребованных в текущей художественной пятилетке, обещает стать настоящим событием театрального сезона.

Об авторе и постановке

Автором спектакля является Максим Громов, талантливый ученик известного режиссера Юрия Погребничко. Громов привнес в классическую историю свежие идеи и современные интерпретации, что делает спектакль актуальным для сегодняшней аудитории.

О чем спектакль?

«Человек из Подольска» рассказывает о сложных человеческих отношениях и социальных реалиях, в которых оказывается главный герой. Эта пьеса затрагивает важные темы, такие как идентичность, принадлежность и поиск своего места в мире.

Интересные факты

  • Спектакль уже получил положительные отзывы критиков, которые отмечают глубокую проработку персонажей и стильную постановку.
  • В рамках подготовки к спектаклю актеры провели много времени в репетициях, что позволило создать гармоничную команду на сцене.
  • Постановка включает в себя оригинальные музыкальные вставки, которые усиливают эмоциональную нагрузку происходящего на сцене.

Приходите и погружайтесь в мир театра вместе с нами!

Режиссер
Максим Громов
В ролях
Максим Солопов
Алексей Чернышев
Александр Орав
Мария Погребничко
Артур Сахаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 500 ₽

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