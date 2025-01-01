Спектакль Дикая утка

Откройте для себя мир театрального искусства с новым спектаклем «Дикая утка», который ждёт зрителей в Театр-студии Всеволода Шиловского. Это одна из самых известных пьес выдающегося норвежского драматурга Генрика Ибсена, которая продолжает волновать публику своей глубиной и актуальностью.
«Дикая утка» — история о семье, потопающей в мир лжи и самообмана. Главные герои сталкиваются с различными испытаниями, которые заставляют их переосмыслить свои ценности и отношения друг с другом. Стремление к правде и понимание себя — вот основные темы, которые пронизывают эту пьесу.
Этот спектакль — не только возможность насладиться качественным театром, но и шанс задать себе важные вопросы. Что такое правда? Нужны ли нам иллюзии, чтобы жить? Откройте для себя мир Ибсена в интерпретации талантливых актёров и режиссёров.
