Спектакль «Дикая утка» в Театр-студии Всеволода Шиловского

Откройте для себя мир театрального искусства с новым спектаклем «Дикая утка», который ждёт зрителей в Театр-студии Всеволода Шиловского. Это одна из самых известных пьес выдающегося норвежского драматурга Генрика Ибсена, которая продолжает волновать публику своей глубиной и актуальностью.

О чем спектакль?

«Дикая утка» — история о семье, потопающей в мир лжи и самообмана. Главные герои сталкиваются с различными испытаниями, которые заставляют их переосмыслить свои ценности и отношения друг с другом. Стремление к правде и понимание себя — вот основные темы, которые пронизывают эту пьесу.

Интересные факты

  • Пьеса была написана в 1884 году и с тех пор была переведена на множество языков.
  • «Дикая утка» считается одной из самых сложных пьес Ибсена, требующих от актёров высокой мастерства.
  • Важная роль в спектакле отведена метафоре дикой утки, символизирующей иллюзии, которые создаёт человек.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль — не только возможность насладиться качественным театром, но и шанс задать себе важные вопросы. Что такое правда? Нужны ли нам иллюзии, чтобы жить? Откройте для себя мир Ибсена в интерпретации талантливых актёров и режиссёров.

Не упустите возможность посетить «Дикая утка» в Театр-студии Всеволода Шиловского и погрузиться в атмосферу настоящего театрального искусства.

Декабрь
2 декабря вторник
19:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1500 ₽
3 декабря среда
19:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1500 ₽

