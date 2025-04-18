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Человек из Подольска
Киноафиша Человек из Подольска

Спектакль Человек из Подольска

Постановка
Пятый театр 18+
Режиссер Никита Гриншпун
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова в Пятом театре

В московское отделение полиции попадает самый обычный парень. В чем его обвиняют — вот главная загадка: ведь допрашиваемый ни в чем не виновен. Полицейских, на вид самом типичном участке, интересуют вопросы об искусстве, амбициях и красоте мира главного героя.

Сюжет и идеи

Выдержит ли скромный парень абсурдный допрос слуг правопорядка? Пьеса Дмитрия Данилова — это текст-парадокс, где герою предстоит переосмыслить свое отношение к миру. Он выходит за рамки привычного восприятия и начинает видеть нечто большее в окружающих его мелочах.

Интересные факты

  • Дмитрий Данилов — один из наиболее оригинальных современных драматургов, его работы часто исследуют границы реальности и абсурда.
  • Премьера спектакля состоялась в 2023 году и уже успела завоевать признание критиков за уникальный подход к теме.
  • Спектакль затрагивает актуальные социальные вопросы, заставляя зрителей задуматься о роли искусства в нашей жизни.

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль, который заставит вас по-новому взглянуть на привычные вещи!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 3 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 550 ₽

Фотографии

Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска

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