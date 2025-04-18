Спектакль «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова в Пятом театре

В московское отделение полиции попадает самый обычный парень. В чем его обвиняют — вот главная загадка: ведь допрашиваемый ни в чем не виновен. Полицейских, на вид самом типичном участке, интересуют вопросы об искусстве, амбициях и красоте мира главного героя.

Сюжет и идеи

Выдержит ли скромный парень абсурдный допрос слуг правопорядка? Пьеса Дмитрия Данилова — это текст-парадокс, где герою предстоит переосмыслить свое отношение к миру. Он выходит за рамки привычного восприятия и начинает видеть нечто большее в окружающих его мелочах.

Интересные факты

Дмитрий Данилов — один из наиболее оригинальных современных драматургов, его работы часто исследуют границы реальности и абсурда.

Премьера спектакля состоялась в 2023 году и уже успела завоевать признание критиков за уникальный подход к теме.

Спектакль затрагивает актуальные социальные вопросы, заставляя зрителей задуматься о роли искусства в нашей жизни.

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль, который заставит вас по-новому взглянуть на привычные вещи!