Спектакль Лето пируэта. Жизель

Фестиваль балета «Лето пируэта» в Казани

Студия театральных технологий «Бенефис» с гордостью представляет ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». В 2025 году свои постановки покажет Московский Русский балет под руководством Михаила Михайлова.

Постановка «Жизель»

Одним из главных событий фестиваля станет балет «Жизель» — шедевр классического репертуара. В его сюжете рассказывается о нежной и мистической истории любви. Главная героиня, молодая и наивная девушка Жизель, полностью доверяет своему избраннику Альберту. Однако, когда она узнаёт о его предательстве, её мир рушится. Жизель теряет рассудок и умирает, став частью мира мстительных виллис.

Сюжет и символизм

После своей смерти Жизель, уже не простая крестьянская девушка, присоединяется к виллисам и мстит тем, кто обманул её. Первой жертвой становится лесничий, пришедший на могилу Жизель. Но когда на это место является граф Альберт, душа Жизель, несмотря на горечь предательства, защищает его от мстительных сил, спасая от гибели. С рассветом исчезают тени виллис, оставляя в сердце Альберта вечное сожаление о потерянной любви.

О Московском Русском балете

«Русский Московский балет» — это успешная труппа классического танца, которая включает лучших представителей балетных школ страны. Под руководством Михаила Михайлова здесь работают как талантливая молодёжь, так и зрелые мастера. Основу труппы составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и других известных балетных учебных заведений России.

Не упустите возможность увидеть этот великолепный спектакль, который станет ярким событием театрального сезона!