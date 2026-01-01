Спектакль Твой пульс. Поэтический вечер актера театра и кино Ильи Ильиных

Поэтическое шоу «Твой пульс»

«Твой пульс» — это поэтическое шоу, наполненное энергией, страстью и откровениями. Зрители смогут насладиться фейерверком света, музыки и прекрасной лирики в исполнении талантливого Ильи Ильиных. В программе прозвучат стихи как советских, так и современных авторов, предлагая уникальный музыкально-литературный опыт.

Илья Ильиных — известный актер театра и кино, который стал заметен благодаря своим ролям в современных российских сериалах и художественных фильмах. Среди его первых значительных работ — участие в фильме «Географ глобус пропил» в паре с Константином Хабенским.

Это мероприятие станет прекрасной возможностью отдохнуть и насладиться качественным искусством. Приходите, чтобы ощутить всю прелесть поэзии и музыки!