Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Твой пульс. Поэтический вечер актера театра и кино Ильи Ильиных
Киноафиша Твой пульс. Поэтический вечер актера театра и кино Ильи Ильиных

Спектакль Твой пульс. Поэтический вечер актера театра и кино Ильи Ильиных

16+
Возраст 16+

О спектакле

Поэтическое шоу «Твой пульс»

«Твой пульс» — это поэтическое шоу, наполненное энергией, страстью и откровениями. Зрители смогут насладиться фейерверком света, музыки и прекрасной лирики в исполнении талантливого Ильи Ильиных. В программе прозвучат стихи как советских, так и современных авторов, предлагая уникальный музыкально-литературный опыт.

Илья Ильиных — известный актер театра и кино, который стал заметен благодаря своим ролям в современных российских сериалах и художественных фильмах. Среди его первых значительных работ — участие в фильме «Географ глобус пропил» в паре с Константином Хабенским.

Это мероприятие станет прекрасной возможностью отдохнуть и насладиться качественным искусством. Приходите, чтобы ощутить всю прелесть поэзии и музыки!

Купить билет на спектакль Твой пульс. Поэтический вечер актера театра и кино Ильи Ильиных

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Декабрь
15 октября четверг
19:00
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
16 октября пятница
19:00
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
22 декабря вторник
19:00
Дом актера Уфа, Пушкина, 94

В ближайшие дни

Скамейка
16+
Драма

Скамейка

21 ноября в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
Билеты
Раздражение
18+
Драма

Раздражение

14 августа в 19:00 Красный факел
от 1800 ₽
Онегин
16+
Драма

Онегин

4 сентября в 18:30 Глобус
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше