«Ищу мужа» — блистательная комедия по пьесе Миро Гаврана в Измайлово

Международное театральное агентство «Арт-Партнер XXI» представляет новый спектакль «Ищу мужа», основанный на современной пьесе одного из знаковых европейских драматургов Миро Гаврана. Эта комедия о любви и её нелёгком поиске, поставленная талантливым режиссёром Гарольдом Стрелковым, обещает стать настоящей классикой жанра в современных реалиях.

О спектакле

Вы можете быть циничными и эгоистичными, скромными или застенчивыми. Можете планировать свою жизнь по минутам или кричать о свободе и независимости. Но придёт Она и всё изменит. Пока есть Она, пока есть Любовь, все ваши планы могут быть разрушены.

Что же случилось после загадочного объявления в газете с лаконичной подписью «ищу мужа»? Кто скрывается за масками претендентов на женитьбу? Ответы на эти вопросы вы узнаете в новой комедии, изменившей жизнь одной одинокой женщины.

Творческая команда

Режиссёр: Гарольд Стрелков

Гарольд Стрелков Сценограф и художник по костюмам: Анастасия Глебова

Анастасия Глебова Композиторы: Григорий Гоберник, Иван Замотаев

Григорий Гоберник, Иван Замотаев Хореограф: Екатерина Кислова

Екатерина Кислова Художник по свету: Тарас Михалевский

Актёрский состав

В спектакле сыграют любимые многими зрителями актёры театра и кино:

Господин Юрич: Михаил Полицеймако

Михаил Полицеймако Госпожа Зденка Смочилович: Мария Порошина / Ольга Тумайкина

Мария Порошина / Ольга Тумайкина Господин Бркич: Владислав Котлярский / Даниил Спиваковский

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю любви с непредсказуемым финалом!