Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Ищу мужа

Спектакль Ищу мужа

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Ищу мужа» — блистательная комедия по пьесе Миро Гаврана в Измайлово

Международное театральное агентство «Арт-Партнер XXI» представляет новый спектакль «Ищу мужа», основанный на современной пьесе одного из знаковых европейских драматургов Миро Гаврана. Эта комедия о любви и её нелёгком поиске, поставленная талантливым режиссёром Гарольдом Стрелковым, обещает стать настоящей классикой жанра в современных реалиях.

О спектакле

Вы можете быть циничными и эгоистичными, скромными или застенчивыми. Можете планировать свою жизнь по минутам или кричать о свободе и независимости. Но придёт Она и всё изменит. Пока есть Она, пока есть Любовь, все ваши планы могут быть разрушены.

Что же случилось после загадочного объявления в газете с лаконичной подписью «ищу мужа»? Кто скрывается за масками претендентов на женитьбу? Ответы на эти вопросы вы узнаете в новой комедии, изменившей жизнь одной одинокой женщины.

Творческая команда

  • Режиссёр: Гарольд Стрелков
  • Сценограф и художник по костюмам: Анастасия Глебова
  • Композиторы: Григорий Гоберник, Иван Замотаев
  • Хореограф: Екатерина Кислова
  • Художник по свету: Тарас Михалевский

Актёрский состав

В спектакле сыграют любимые многими зрителями актёры театра и кино:

  • Господин Юрич: Михаил Полицеймако
  • Госпожа Зденка Смочилович: Мария Порошина / Ольга Тумайкина
  • Господин Бркич: Владислав Котлярский / Даниил Спиваковский

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю любви с непредсказуемым финалом!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше