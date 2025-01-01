Международное театральное агентство «Арт-Партнер XXI» представляет новый спектакль «Ищу мужа», основанный на современной пьесе одного из знаковых европейских драматургов Миро Гаврана. Эта комедия о любви и её нелёгком поиске, поставленная талантливым режиссёром Гарольдом Стрелковым, обещает стать настоящей классикой жанра в современных реалиях.
Вы можете быть циничными и эгоистичными, скромными или застенчивыми. Можете планировать свою жизнь по минутам или кричать о свободе и независимости. Но придёт Она и всё изменит. Пока есть Она, пока есть Любовь, все ваши планы могут быть разрушены.
Что же случилось после загадочного объявления в газете с лаконичной подписью «ищу мужа»? Кто скрывается за масками претендентов на женитьбу? Ответы на эти вопросы вы узнаете в новой комедии, изменившей жизнь одной одинокой женщины.
В спектакле сыграют любимые многими зрителями актёры театра и кино:
Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю любви с непредсказуемым финалом!