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Чайная
Билеты от 3500₽
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Спектакль Чайная

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Традиции китайского театра на сцене Et Cetera

В театре Et Cetera состоялась премьера спектакля «Чайная», созданного по мотивам произведения классика китайской литературы, драматурга Лао Шэ. Сценическую версию пьесы подготовила Ульяна Петрова, а постановка была реализована в рамках режиссерской лаборатории выпускницей ГИТИСа Ичэнь Лю. Родом из Китая, режиссер привнесла в спектакль традиции китайского театра, при этом с уважением адаптировала их к российской сцене.

Сюжет и особенности постановки
Действие пьесы происходит в чайной «Юйтай», которая существует на протяжении 60 лет. Эта чайная служит своеобразным пространством, в котором встречаются разные люди, и происходят судьбоносные события. В центре внимания — жизнь обитателей чайной, их успехи, поражения и старение. Каждый персонаж, независимо от масштаба своей роли, символизирует важные аспекты китайской жизни и культуры. Место стало не просто пространством для встреч, но и микрокосмом китайской истории и философии.

Традиции китайского театра
Постановка предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в китайскую культуру, наполненную многовековыми традициями, восточной философией и самобытным мышлением. В спектакле жест становится не менее важным, чем слово, а музыку, танец и поэзию можно воспринимать как выражение не только эмоций, но и глубоких размышлений о жизни. Важным элементом является ритм и символика, которые увлекают зрителя в глубокие размышления о человеческой судьбе и беспомощности маленького человека в бескрайние потоке времени.

Впечатления и философия спектакля
Судьбы людей в чайной разворачиваются как философская притча о жизни и смерти, о судьбе и случайности. Вопросы, поднимаемые в спектакле, касаются человеческой беспомощности перед величием исторических перемен, а также важности культуры общения и традиций в жизни людей.

Этот спектакль — не только театральное произведение, но и способ погрузиться в атмосферу китайского театра, а также задуматься о маленьких людях и их месте в великой истории.

Режиссер
Лю Ичэнь
В ролях
Александра Белоглазова
Александра Белоглазова
Евгения Шевченко
Артем Блинов
Кирилл Лоскутов
Федор Урекин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
20:00 от 3500 ₽

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