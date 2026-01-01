Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Царская невеста
Киноафиша Царская невеста

Спектакль Царская невеста

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 16+
Возраст 16+

О спектакле

Опера о событиях эпохи Ивана Грозного в Пермском театре оперы и балета

В Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского состоится опера в 4 действиях. Либретто написано Николаем Римским-Корсаковым и Ильей Тюменевым по драме Льва Мея. Постановка выполнена Евгенией Минаковой, сценографию разработал Дмитрий Смолин, а хореографию создал Леонид Таубе.

Сюжет и тема

Сюжет оперы основан на событиях эпохи Ивана Грозного. Главный герой, царь Иван, устраивает смотрины невест. Среди них окажется боярская дочь Марфа Собакина, которая станет его избранницей. Однако из-за сложной любовной интриги история заканчивается трагически: Марфа погибает от рук своей тайной соперницы Любаши.

Исторический контекст

Опера была написана в 1899 году и впервые поставлена в Перми в 1957 году. Более того, серьезное возобновление спектакля произошло в 2005 году, а в 2014 году была представлена новая версия.

Эстетика спектакля

Данная постановка демонстрирует монументальную театральную эстетику оперных спектаклей, характерную для постсталинской эпохи. Это будет интересно зрителям, любящим исторические оперы и насыщенные сюжетные линии.

Купить билет на спектакль Царская невеста

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
31 октября суббота
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽

В ближайшие дни

Собака, которая была кошкой
6+
Драма Детский Моноспектакль

Собака, которая была кошкой

19 сентября в 12:00 Новая сцена Пермского ТЮЗа
от 900 ₽
Вода
0+
Детский

Вода

12 сентября в 11:00 Пермский дом актера
от 700 ₽
Евгений Онегин
12+
Опера

Евгений Онегин

2 сентября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше