Спектакль Царская невеста

В Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского состоится опера в 4 действиях. Либретто написано Николаем Римским-Корсаковым и Ильей Тюменевым по драме Льва Мея. Постановка выполнена Евгенией Минаковой, сценографию разработал Дмитрий Смолин, а хореографию создал Леонид Таубе.
Сюжет оперы основан на событиях эпохи Ивана Грозного. Главный герой, царь Иван, устраивает смотрины невест. Среди них окажется боярская дочь Марфа Собакина, которая станет его избранницей. Однако из-за сложной любовной интриги история заканчивается трагически: Марфа погибает от рук своей тайной соперницы Любаши.
Опера была написана в 1899 году и впервые поставлена в Перми в 1957 году. Более того, серьезное возобновление спектакля произошло в 2005 году, а в 2014 году была представлена новая версия.
Данная постановка демонстрирует монументальную театральную эстетику оперных спектаклей, характерную для постсталинской эпохи. Это будет интересно зрителям, любящим исторические оперы и насыщенные сюжетные линии.