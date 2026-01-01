Спектакль Царская невеста

Опера о событиях эпохи Ивана Грозного в Пермском театре оперы и балета

В Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского состоится опера в 4 действиях. Либретто написано Николаем Римским-Корсаковым и Ильей Тюменевым по драме Льва Мея. Постановка выполнена Евгенией Минаковой, сценографию разработал Дмитрий Смолин, а хореографию создал Леонид Таубе.

Сюжет и тема

Сюжет оперы основан на событиях эпохи Ивана Грозного. Главный герой, царь Иван, устраивает смотрины невест. Среди них окажется боярская дочь Марфа Собакина, которая станет его избранницей. Однако из-за сложной любовной интриги история заканчивается трагически: Марфа погибает от рук своей тайной соперницы Любаши.

Исторический контекст

Опера была написана в 1899 году и впервые поставлена в Перми в 1957 году. Более того, серьезное возобновление спектакля произошло в 2005 году, а в 2014 году была представлена новая версия.

Эстетика спектакля

Данная постановка демонстрирует монументальную театральную эстетику оперных спектаклей, характерную для постсталинской эпохи. Это будет интересно зрителям, любящим исторические оперы и насыщенные сюжетные линии.