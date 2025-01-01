Шоу с Alex Abra: вечер, наполненный музыкой и историей

Celentano Show — это уникальное представление, которое нельзя найти больше нигде в России. В нем Alex Abra, популярный российский эстрадно-джазовый певец, исполняет самые известные хиты Адриано Челентано, такие как Soli, Il Tempo Se Ne Va, Confessa, Susanna и другие. Каждая песня будет сопровождаться рассказами о ярких моментах жизни великого итальянского музыканта, раскрывая её уникальные этапы. Алекс в своей привычной юмористической манере сделает этот вечер незабываемым, наполнив его не только музыкой, но и интересными историями из жизни Челентано.

Что ждёт зрителей

В шоу зрители смогут не только насладиться красивыми композициями, но и почувствовать атмосферу, которая будет построена на атрибутике стиля Челентано. В программу входят шутки, гэги и активное взаимодействие с публикой. Алекс Abra с его бархатным баритоном и свободным владением итальянским языком (практически без акцента) воссоздаст атмосферу живых концертов Челентано. Это будет вечер, наполненный страстью, романтизмом и, конечно, музыкой великого Адриано Челентано.

Состав шоу

Alex Abra — вокал

— вокал Азер Аллахвердиев — клавиши

— клавиши Артем Плешков — гитара

— гитара Павел Корчагин — бас-гитара

— бас-гитара Пётр Афанасьев — барабаны

Приходите

Не упустите шанс стать частью этого неповторимого музыкального вечера, который подарит вам магию исполнения лучших хитов Челентано и откроет новые грани его жизни через рассказ и музыку.