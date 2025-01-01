Celentano Show — это уникальное представление, которое нельзя найти больше нигде в России. В нем Alex Abra, популярный российский эстрадно-джазовый певец, исполняет самые известные хиты Адриано Челентано, такие как Soli, Il Tempo Se Ne Va, Confessa, Susanna и другие. Каждая песня будет сопровождаться рассказами о ярких моментах жизни великого итальянского музыканта, раскрывая её уникальные этапы. Алекс в своей привычной юмористической манере сделает этот вечер незабываемым, наполнив его не только музыкой, но и интересными историями из жизни Челентано.
Что ждёт зрителей
В шоу зрители смогут не только насладиться красивыми композициями, но и почувствовать атмосферу, которая будет построена на атрибутике стиля Челентано. В программу входят шутки, гэги и активное взаимодействие с публикой. Алекс Abra с его бархатным баритоном и свободным владением итальянским языком (практически без акцента) воссоздаст атмосферу живых концертов Челентано. Это будет вечер, наполненный страстью, романтизмом и, конечно, музыкой великого Адриано Челентано.
Состав шоу
Приходите
Не упустите шанс стать частью этого неповторимого музыкального вечера, который подарит вам магию исполнения лучших хитов Челентано и откроет новые грани его жизни через рассказ и музыку.