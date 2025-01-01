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Celentano Show
Билеты от 1000₽
Киноафиша Celentano Show

Celentano Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Шоу с Alex Abra: вечер, наполненный музыкой и историей

Celentano Show — это уникальное представление, которое нельзя найти больше нигде в России. В нем Alex Abra, популярный российский эстрадно-джазовый певец, исполняет самые известные хиты Адриано Челентано, такие как Soli, Il Tempo Se Ne Va, Confessa, Susanna и другие. Каждая песня будет сопровождаться рассказами о ярких моментах жизни великого итальянского музыканта, раскрывая её уникальные этапы. Алекс в своей привычной юмористической манере сделает этот вечер незабываемым, наполнив его не только музыкой, но и интересными историями из жизни Челентано.

Что ждёт зрителей
В шоу зрители смогут не только насладиться красивыми композициями, но и почувствовать атмосферу, которая будет построена на атрибутике стиля Челентано. В программу входят шутки, гэги и активное взаимодействие с публикой. Алекс Abra с его бархатным баритоном и свободным владением итальянским языком (практически без акцента) воссоздаст атмосферу живых концертов Челентано. Это будет вечер, наполненный страстью, романтизмом и, конечно, музыкой великого Адриано Челентано.

Состав шоу

  • Alex Abra — вокал
  • Азер Аллахвердиев — клавиши
  • Артем Плешков — гитара
  • Павел Корчагин — бас-гитара
  • Пётр Афанасьев — барабаны

Приходите
Не упустите шанс стать частью этого неповторимого музыкального вечера, который подарит вам магию исполнения лучших хитов Челентано и откроет новые грани его жизни через рассказ и музыку.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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19 августа
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20:30 от 1000 ₽
16 сентября
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