«Tango Orchestra Misterioso» — Концерт, который нельзя пропустить

«Tango Orchestra Misterioso» — это музыкальный коллектив, известный своей страстной и эмоционально выразительной интерпретацией танго. В его репертуаре можно услышать как классические танго и милонги золотого века, так и современные композиции — «Tango Nuevo», а также советские мелодии и собственные произведения.

Уникальные произведения

Особое внимание в программе концерта уделено новым произведениям московского композитора Н. Кисса, которые были написаны специально для «Tango Orchestra Misterioso». Эти композиции станут настоящим открытием для поклонников как джаза, так и танго.

Для любителей музыки

Концерт будет интересен не только ценителям традиционного танго, но и тем, кто хочет открыть для себя новое звучание этого жанра. Присоединяйтесь к художественной интерпретации музыки, которая переносит в мир страсти и эмоций, присущих танго.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием!