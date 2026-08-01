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Бриллиантовый жених
Киноафиша Бриллиантовый жених

Спектакль Бриллиантовый жених

Продолжительность 1 час 30 минут

О спектакле

Динамичная комедия положений

«Бриллиантовый жених» — это яркая и динамичная комедия положений, полная забавных ситуаций и неожиданных поворотов сюжета. На сцене развернется история, где интриги переплетаются с романтикой, а каждая новая ситуация вызывает смех и удивление.

Сюжет

Действие происходит в доме богатого промышленника мсье Барнье. Все начинается с неожиданного визита его служащего, который сначала просит прибавку к зарплате, а потом и руки его дочери. Мсье Барнье приходит в негодование от такой дерзости и пытается выгнать наглеца. Но, как это часто бывает в комедиях, сделать это оказывается не так просто.

Ко всему прочему, в доме происходит загадочное исчезновение чемодана с бриллиантами, что еще больше усложняет ситуацию. Головокружительные интриги, кражи, ложные обвинения — все это приводит к множеству смешных и нелепых моментов. Но как бы ни запутывалась ситуация, зрителей ждет добрый финал, где все встанет на свои места.

Почему стоит посмотреть?

«Бриллиантовый жених» — это идеальный выбор для поклонников легких комедийных постановок. Яркие музыкальные номера, зажигательные танцы и искрометный юмор не дадут скучать ни минуты. Спектакль обещает подарить море позитива и зарядить отличным настроением.

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В других городах
Август
Сентябрь
23 августа воскресенье
15:30
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 1200 ₽
18:30
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 1200 ₽
1 сентября вторник
19:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 1200 ₽
26 сентября суббота
15:30
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 1200 ₽
18:30
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 1200 ₽

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