Спектакль Летучий корабль

Знакомая сказка в новом свете

Всем известная с детства сказка «Летучий корабль» обретает новое звучание в ярком, фантастическом мюзикле!

Встречайте любимых героев

Зрителей ждут незабываемые персонажи: строптивая царевна Забава, добрый печник Ваня, глуповатый злодей Полкан, загадочный Водяной и целый шабаш весёлых Бабок-Ёжек. На сцене развернётся впечатляющая борьба за счастье и за тот самый летучий корабль!

Сказка о мечтах и музыке

Мюзикл напоминает: если есть у тебя мечта, она обязательно сбудется. В живом исполнении лучших музыкантов прозвучат песни, давно ставшие хитами, написанные специально для этого мюзикла Юрием Энтиным и Максимом Дунаевским.

Не упустите шанс окунуться в мир волшебства и музыки, который подарит радость и вдохновение всем зрителям!