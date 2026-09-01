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Братья свободы
Киноафиша Братья свободы

Спектакль Братья свободы

Постановка
Новая сцена Пермского ТЮЗа 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О спектакле

Премьера спектакля по мотивам повести Евгения Дубровина «В ожидании козы»

В Пермском ТЮЗе состоится долгожданная премьера спектакля по мотивам повести Евгения Дубровина «В ожидании козы». Режиссёр-постановщик Константин Яковлев, известный своей работой над спектаклем «Братья свободы», вновь обращается к этой значимой теме. Инсценировка была создана Михаилом Скомороховым в 1987 году, и теперь зрители смогут увидеть её обновлённую версию.

Спектакль — это глубокая драма в двух действиях, которая затрагивает важные вопросы о внутрисемейных отношениях, становлении личности и о том, как сохранить человечность в трудные времена. Он привлечёт внимание всех, кто интересуется значимыми и актуальными социальными темами.

Создатели спектакля

  • Инсценировка: Михаил Скоморохов
  • Режиссёр-постановщик: Константин Яковлев
  • Режиссёр по пластике: Татьяна Безменова
  • Художник-постановщик: Надежда Осипова
  • Музыкальный руководитель: Марк Либерзон
  • Художник по свету: Александр Прокопец
  • Ассистент режиссёра: Дмитрий Юрков

В спектакле будет звучать музыка известного артиста iday, которая придаст выступлению особую атмосферу.

Интересно, что Пермский ТЮЗ не впервые обращается к повести «В ожидании козы». Первая версия спектакля «Братья свободы» была поставлена ещё в ноябре 1987 года, и теперь публика сможет увидеть, как произведение прошло сквозь время и сумело сохранить свою актуальность.

Спектакль обещает стать ярким событием театрального сезона и привлечь как давних поклонников, так и новых зрителей.

 

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В других городах
Сентябрь
11 сентября пятница
19:00
Новая сцена Пермского ТЮЗа Пермь, Пермская, 66
от 1200 ₽

Фотографии

Братья свободы Братья свободы

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