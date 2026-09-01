Спектакль Братья свободы

Премьера спектакля по мотивам повести Евгения Дубровина «В ожидании козы»

В Пермском ТЮЗе состоится долгожданная премьера спектакля по мотивам повести Евгения Дубровина «В ожидании козы». Режиссёр-постановщик Константин Яковлев, известный своей работой над спектаклем «Братья свободы», вновь обращается к этой значимой теме. Инсценировка была создана Михаилом Скомороховым в 1987 году, и теперь зрители смогут увидеть её обновлённую версию.

Спектакль — это глубокая драма в двух действиях, которая затрагивает важные вопросы о внутрисемейных отношениях, становлении личности и о том, как сохранить человечность в трудные времена. Он привлечёт внимание всех, кто интересуется значимыми и актуальными социальными темами.

Создатели спектакля

Инсценировка: Михаил Скоморохов

Режиссёр-постановщик: Константин Яковлев

Режиссёр по пластике: Татьяна Безменова

Художник-постановщик: Надежда Осипова

Музыкальный руководитель: Марк Либерзон

Художник по свету: Александр Прокопец

Ассистент режиссёра: Дмитрий Юрков

В спектакле будет звучать музыка известного артиста iday, которая придаст выступлению особую атмосферу.

Интересно, что Пермский ТЮЗ не впервые обращается к повести «В ожидании козы». Первая версия спектакля «Братья свободы» была поставлена ещё в ноябре 1987 года, и теперь публика сможет увидеть, как произведение прошло сквозь время и сумело сохранить свою актуальность.

Спектакль обещает стать ярким событием театрального сезона и привлечь как давних поклонников, так и новых зрителей.