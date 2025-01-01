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Корсар
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Спектакль Корсар

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 12+
Режиссер Мариус Петипа, Василий Медведев
Продолжительность 2 часа 40 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Возрождение классики: «Корсар» в Перми

Приглашаем вас на захватывающее путешествие в мир романтики и приключений с балетом «Корсар» в трех действиях (пяти картинах). Либретто создано Жюль-Анри Сен-Жоржем, Жозефом Мазилье и Мариусом Петипа, а хореография принадлежит самому Петипа, но адаптирована Василием Медведевым.

Историческая справка

Балет был написан в 1856 году и впервые представлен на сцене Перми в 2008 году. В этой постановке используется оригинальная партитура композитора Адольфа Адана, которую театр получил из архивов Парижской оперы.

Сюжет и особенности постановки

«Корсар» — это не просто классика, а настоящее театральное зрелище с приключенческим сюжетом, восточными мотивами и витиеватой любовной коллизией. Вы увидите пиратскую экзотику и впечатляющую сцену крушения корабля в финале. Эта постановка позволяет воспринимать балет как крупнобюджетный блокбастер, в духе Золотого века Голливуда.

Мнение балетмейстера

Балетмейстер Василий Медведев, воссоздавший хореографию Петипа на пермской сцене, уверен, что «Корсар» является «предтечей балетных шоу». Это высказывание подчеркивает актуальность и свежесть классического произведения, которое привлекает зрителей всех возрастов.

Не упустите шанс увидеть это великолепное представление и насладиться искусством, которое продолжает вдохновлять поколения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 5 октября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар

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