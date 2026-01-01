Брамс. Рахманинов

Гастроли ЗКР АСО Санкт-Петербургской филармонии в «Сириусе»

27 июля на Главной сцене Концертного центра «Сириус» продолжатся гастроли ЗКР АСО Санкт-Петербургской филармонии — старейшего симфонического оркестра России. Оркестр занимает прочное место в мировой исполнительской элите и готов представить зрителям выдающееся музыкальное событие.

Под управлением народного артиста России Николая Алексеева прозвучат произведения величайших романтиков — Иоганнеса Брамса и Сергея Рахманинова. Партия фортепиано будет исполняться директором Средней специальной музыкальной школы «Сириус» Вадимом Руденко.

Музыка Рахманинова

В программе вечера звучит «Рапсодия на тему Паганини» — одно из самых ярких и вдохновенных сочинений Рахманинова. Это произведение основано на двух темах: знаменитом 24-м каприсе Паганини и средневековой секвенции Dies irae («День гнева») из католического реквиема. Рахманинов создал редкий по цельности образец вариационной формы, в которой виртуозные превращения переплетаются с напряжённой логикой симфонического развития.

Вершиной этой драматургии является XVIII вариация — одна из самых значительных лирических кульминаций в мировой музыке.

Симфония Брамса

Также в программу включена Первая симфония Брамса. Композитор шёл к этому произведению почти двадцать лет, и его обращение к жанру симфонии требовало особой смелости. В симфонии слышны «шаги гиганта» Бетховена: это движение от до минора к до мажору, а также перекличка с темой радости из Девятой симфонии. Брамс, входя в мир большой формы, не только черпает вдохновение из прошлого, но и смотрит далеко вперёд. Медленное, внутренне противоречивое становление музыкальной мысли стало одним из его важнейших открытий.

Программа концерта

— «Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, op. 43» Иоганнес Брамс (1833–1897) — «Симфония № 1 до минор, op. 68»

Продолжительность концерта

Концерт продлится около 68 минут. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.