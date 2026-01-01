Оповещения от Киноафиши
Оркестр CAGMO. Симфония MTV при свечах
Киноафиша Оркестр CAGMO. Симфония MTV при свечах

Оркестр CAGMO. Симфония MTV при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Симфония MTV: Легенды под светом свечей

CAGMO представляет новую концертную программу-ретроспективу культовой эпохи MTV — «Симфония MTV» в исполнении оркестра под светом свечей. Это уникальное мероприятие приглашает зрителей насладиться знакомыми хитами золотой эпохи MTV в оригинальных аранжировках.

Музыкальная программа

В программе звучат великие хиты исполнителей, ставших иконами поп-музыки: Eminem, Madonna, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Nelly Furtado, Gorillaz и многих других. Зрители смогут насладиться потрясающими композициями групп, таких как The Cranberries, Red Hot Chili Peppers, а также сольными проектами Chris Isaak, Britney Spears и Justin Timberlake.

MTV и его влияние

MTV — это не просто музыкальный канал, это важный элемент поп-культуры, который стал отправной точкой для многих мировых звёзд. Он оказал значительное влияние на развитие музыкального искусства, и теперь некоторые из самых популярных песен зазвучат по-новому в исполнении оркестра CAGMO.

Приглашаем на концерт

Не упустите возможность услышать легендарные хиты в новом прочтении! Концерт оркестра CAGMO станет незабываемым событием для всех любителей музыки и театра.

Купить билет на концерт Оркестр CAGMO. Симфония MTV при свечах

Апрель
Май
Июнь
Июль
Ноябрь
3 апреля пятница
19:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 1900 ₽
18 апреля суббота
18:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 1900 ₽
23 апреля четверг
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 1900 ₽
29 апреля среда
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 1900 ₽
13 мая среда
19:00
Воронежская филармония Воронеж, пл. Ленина, 11а
от 1900 ₽
15 мая пятница
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 1900 ₽
24 мая воскресенье
18:00
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
от 1900 ₽
27 мая среда
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1900 ₽
10 июня среда
19:00
Конгресс-холл «Торатау» Уфа, Заки Валиди, 2
от 1900 ₽
22 июля среда
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1900 ₽
19 ноября четверг
19:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 1900 ₽

