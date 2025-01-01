Меню
Боже мой!
Спектакль Боже мой!

Спектакль Боже мой!

Постановка
Театр города М. 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
О спектакле

Спектакль «Боже мой!» — психологический сеанс на грани

«Боже мой!» — драматический спектакль, который режиссер охарактеризовал как «психологический сеанс в двух действиях». В центре сюжета находится Элла — профессиональный психолог и мать-одиночка. Ее жизнь проходит в привычном ритме, наряду с шестнадцатилетним сыном Лиором, который сталкивается с серьезными трудностями, связанными с расстройством аутистического спектра.

Но однажды в их мир врывается загадочный клиент. На пороге дома Эллы появляется мужчина, представляющийся одной буквой — «Б.». Это имя интригует и пугает: Элла чувствует, что перед ней кто-то больше, чем просто клиент — агент спецслужб, знающий слишком много о ее жизни, семье и прошлом.

Напряжение на грани

Несмотря на страх, Элла соглашается провести консультацию. Диалог между ней и «Б.» становится все более напряженным: каждое его слово обескураживает и пугает её. Элла пытается сохранить самообладание, но вскоре беседа выходит из-под контроля. Она балансирует между желанием помочь, любопытством и страхом, и ситуация обостряется.

Изысканная дуэль

Детективная завязка превращается в психологическую дуэль, где каждая минута становится испытанием для обоих участников. Убеждения и представления Эллы рушатся прямо на глазах, а в ее рабочем кабинете начинается самый важный в мире психологический сеанс.

Эмоциональный финал

Сокрушительный финал спектакля не оставит равнодушным ни одного зрителя. Это не просто драма — это глубокое исследование человеческой природы и пределов возможностей понимания.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который оставит множество вопросов и подтолкнет к размышлениям о сложностях жизни и внутреннем мире человека.

Режиссер
Александр Бабик
В ролях
Альбина Кашорик
Екатерина Хамдо
Анастасия Штромвассер
Александр Чураев
Денис Никитин

20 декабря суббота
19:00
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
от 2800 ₽
28 декабря воскресенье
19:00
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
от 2800 ₽
10 января суббота
19:00
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
от 2800 ₽
18 января воскресенье
19:00
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
от 2800 ₽
25 января воскресенье
19:00
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
от 2800 ₽
8 февраля воскресенье
19:00
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
от 2800 ₽
14 февраля суббота
19:00
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
от 2800 ₽
28 февраля суббота
19:00
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
от 2800 ₽

