Спектакль Гастрономический театр Л.Н.Толстого

Гастрономический театр от Театра Вахтангова

Театр Вахтангова объявляет о начале серии уникальных вечеров в Арт-кафе, собравшихся под общим названием «Гастрономический театр». Эти мероприятия позволят зрителям погрузиться в атмосферу различных исторических эпох через музыку, поэзию и встречи с артистами. Важной частью программы станет возможность насладиться блюдами, приготовленными по историческим рецептам.

Идея проекта

Основная концепция «Гастрономического театра» основана на близости театра как пиршества духа и реального пира. Эти два мира объединяет категория вкуса, утончённости и изысканности.

Тематика ближайших встреч

Тема ближайших встреч будет продиктована главной премьерой театрального сезона 2021-2022 – «Войной и миром». Кроме того, Арт-кафе располагается в историческом месте: рядом находятся дом Ростовых и усадьба, где жил граф Толстой.

Кулинарное путешествие

В изысканных интерьерах Арт-кафе зрителей ожидает кулинарное путешествие во времени. Блюда русской кухни не просто соответствуют эпохе Льва Николаевича Толстого, но и взяты из поваренной книги его жены, Софьи Андреевны. Ужин для гостей будет готовить Фёдор Верин, шеф-повар знаменитого ресторана ЦДЛ.

История ресторана ЦДЛ

Ресторан Центрального Дома Литераторов – настоящая московская легенда, упоминаемая в стихах, прозе и песнях. В 1960-е годы здесь действовал строгий пропускной режим, и его посещали такие известные литераторы, как Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина. С 2022 года ресторан ЦДЛ включён в гид Michelin, подтверждая высокий статус заведения.

Информация для зрителей

Автор идеи и куратор проекта – Ирина Емельянова. При покупке билета в Арт-кафе на «Гастрономический театр Л.Н. Толстого» необходимо выбрать один из вариантов меню (Сет №1 или Сет №2). Обратите внимание: после покупки билета замена сета невозможна. Дополнительные напитки не входят в стоимость билета, и их можно будет заказать отдельно в Арт-кафе.

Меню вечера

Сет №1

Маседуан (холодный напиток с фруктами)

Заливное из судака и лосося

Жульен из крабового мяса с пшеном и зеленым горошком

Сом подкопчённый с полбой и опятами

Торт из чёрного хлеба

Сет №2