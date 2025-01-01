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Гастрономический театр Л.Н.Толстого
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Киноафиша Гастрономический театр Л.Н.Толстого

Спектакль Гастрономический театр Л.Н.Толстого

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Гастрономический театр от Театра Вахтангова

Театр Вахтангова объявляет о начале серии уникальных вечеров в Арт-кафе, собравшихся под общим названием «Гастрономический театр». Эти мероприятия позволят зрителям погрузиться в атмосферу различных исторических эпох через музыку, поэзию и встречи с артистами. Важной частью программы станет возможность насладиться блюдами, приготовленными по историческим рецептам.

Идея проекта

Основная концепция «Гастрономического театра» основана на близости театра как пиршества духа и реального пира. Эти два мира объединяет категория вкуса, утончённости и изысканности.

Тематика ближайших встреч

Тема ближайших встреч будет продиктована главной премьерой театрального сезона 2021-2022 – «Войной и миром». Кроме того, Арт-кафе располагается в историческом месте: рядом находятся дом Ростовых и усадьба, где жил граф Толстой.

Кулинарное путешествие

В изысканных интерьерах Арт-кафе зрителей ожидает кулинарное путешествие во времени. Блюда русской кухни не просто соответствуют эпохе Льва Николаевича Толстого, но и взяты из поваренной книги его жены, Софьи Андреевны. Ужин для гостей будет готовить Фёдор Верин, шеф-повар знаменитого ресторана ЦДЛ.

История ресторана ЦДЛ

Ресторан Центрального Дома Литераторов – настоящая московская легенда, упоминаемая в стихах, прозе и песнях. В 1960-е годы здесь действовал строгий пропускной режим, и его посещали такие известные литераторы, как Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина. С 2022 года ресторан ЦДЛ включён в гид Michelin, подтверждая высокий статус заведения.

Информация для зрителей

Автор идеи и куратор проекта – Ирина Емельянова. При покупке билета в Арт-кафе на «Гастрономический театр Л.Н. Толстого» необходимо выбрать один из вариантов меню (Сет №1 или Сет №2). Обратите внимание: после покупки билета замена сета невозможна. Дополнительные напитки не входят в стоимость билета, и их можно будет заказать отдельно в Арт-кафе.

Меню вечера

Сет №1

  • Маседуан (холодный напиток с фруктами)
  • Заливное из судака и лосося
  • Жульен из крабового мяса с пшеном и зеленым горошком
  • Сом подкопчённый с полбой и опятами
  • Торт из чёрного хлеба

Сет №2

  • Маседуан (холодный напиток с фруктами)
  • Заливное из говяжьей щеки
  • Картофельный пудинг с мозговой костью
  • Телячье рагу с лимонным соусом и сельдью
  • Торт из чёрного хлеба
Режиссер
Ирина Емельянова
В ролях
Дмитрий Трубочкин
Мария Волкова
Полина Чернышова
Ксения Трейстер
Евгений Кравченко

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
14:00

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