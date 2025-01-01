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Спектакль Иное место

Постановка
Иммерсивный театр «Морфеус» 16+
Возраст 16+
Билеты от 4400₽

О концерте/спектакле

Испытание на грани реальности: новый спектакль о будущем от театра Морфеус

В этом сезоне театр представляет уникальный спектакль, погружающий зрителей в мир, где границы между жизнью и смертью стираются, а технологии меняют наше восприятие реальности. «Человечество на заре нового мира» — так называется постановка, которая исследует влияние искусственного интеллекта и наноматериалов на нашу жизнь.

О чем спектакль?

Вы окажетесь в центре событий, став участником испытания новейшей технологии, позволяющей создавать цифровые копии человеческой личности. Ваша персонаж прошла отбор и теперь должна адаптироваться к новым условиям, где привычные понятия о жизни и смерти меняются. Каковы последствия ваших решений? Удастся ли вам справиться с новыми вызовами?

Интересные факты

  • Спектакль основан на исследовании современных технологий и их влияния на общество.
  • В постановке используются инновационные театральные приемы, включая проекции и интерактивные элементы.
  • Режиссером выступает известный театральный деятель, чьи работы отмечены множеством наград.

Не пропустите!

Это не просто спектакль, а настоящая театральная экспедиция в будущее. Приглашаем вас стать частью этой увлекательной истории, где каждый зритель — ключевой игрок. Узнайте, как технологии могут изменить не только мир, но и вас самих!

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
16:00 от 4400 ₽
10 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
16:00 от 4400 ₽
17 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
16:00 от 4400 ₽
24 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
16:00 от 4400 ₽
31 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
16:00 от 4400 ₽
4 сентября
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:15 от 4400 ₽
11 сентября
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:15 от 4400 ₽
18 сентября
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:15 от 4400 ₽
25 сентября
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:15 от 4400 ₽

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