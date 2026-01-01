Большой детский хор имени В.С. Попова

Концерт Большого детского хора имени В.С. Попова в Москве

В Доме музыки состоится концерт Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова под управлением Анатолия Кислякова. На сцену выйдут как самые младшие воспитанники, так и старшие хористы. Звук хора постоянно меняется по плотности и окраске, создавая ощущение живого движения. Концерт понравится тем, кто ценит динамичное исполнение и разношерстный состав хора.

О программе

В концерте выступят все участники БДХ имени В.С. Попова — более 200 ребят в возрасте от 5 до 17 лет. Программа обещает быть яркой и разноплановой, раскрывая широкую музыкальную палитру от возвышенных духовных сочинений до задорных детских песен. Она рассчитана на слушателей всех возрастов и обязательно найдет отклик в сердце каждого зрителя.

История хора

Большой детский хор имени Виктора Сергеевича Попова — это славный коллектив с богатой полувековой историей, известный как «легендарный хор детства». Основанный в 1970 году, хор сохраняет свой неповторимый облик и традиции. Творческие преемники В.С. Попова, возглавляемые его учеником Георгием Журавлевым, продолжают дело наставника, участствуя в международных фестивалях, конкурсах и культурных мероприятиях столицы.

Важно знать

В программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия составляет два отделения по 50 минут.