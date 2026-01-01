Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Большой детский хор имени В.С. Попова
Билеты от 700₽
Киноафиша Большой детский хор имени В.С. Попова

Большой детский хор имени В.С. Попова

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Концерт Большого детского хора имени В.С. Попова в Москве

В Доме музыки состоится концерт Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова под управлением Анатолия Кислякова. На сцену выйдут как самые младшие воспитанники, так и старшие хористы. Звук хора постоянно меняется по плотности и окраске, создавая ощущение живого движения. Концерт понравится тем, кто ценит динамичное исполнение и разношерстный состав хора.

О программе

В концерте выступят все участники БДХ имени В.С. Попова — более 200 ребят в возрасте от 5 до 17 лет. Программа обещает быть яркой и разноплановой, раскрывая широкую музыкальную палитру от возвышенных духовных сочинений до задорных детских песен. Она рассчитана на слушателей всех возрастов и обязательно найдет отклик в сердце каждого зрителя.

История хора

Большой детский хор имени Виктора Сергеевича Попова — это славный коллектив с богатой полувековой историей, известный как «легендарный хор детства». Основанный в 1970 году, хор сохраняет свой неповторимый облик и традиции. Творческие преемники В.С. Попова, возглавляемые его учеником Георгием Журавлевым, продолжают дело наставника, участствуя в международных фестивалях, конкурсах и культурных мероприятиях столицы.

Важно знать

В программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия составляет два отделения по 50 минут.

Купить билет на концерт Большой детский хор имени В.С. Попова

Помощь с билетами
Январь
17 января воскресенье
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

В ближайшие дни

Парад юмора. Концерт-съёмка
16+
Юмор

Парад юмора. Концерт-съёмка

29 августа в 19:00 КЦ «Меридиан»
от 1200 ₽
Дискотека. Хиты 80-90-2000-х
16+
Поп Эстрада

Дискотека. Хиты 80-90-2000-х

17 октября в 19:00 Концертный зал «Москва»
от 2000 ₽
Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах
6+
Неоклассика

Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах

30 сентября в 19:00 Музей Скрябина
от 999 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше